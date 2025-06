El catedrático José Mario Díaz, antiguo alumno distinguido del Instituto Jovellanos de Gijon

Marcos Moro Gijón Miércoles, 18 de junio 2025, 21:04 Comenta Compartir

El catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, José Mario Díaz Fernández, ha sido elegido como 'Antiguo Alumno Distinguido 2025' del Real Instituto Jovellanos. El jurado destaca su extenso currículum tanto en investigación con numerosas publicaciones y dirección de tesis doctorales, así como en la participación en proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, además de numerosas ponencias en congresos científicos y poseer numerosos premios de su especialidad.

Es responsable de la creación, en la Universidad de Oviedo, de la formación en el campo alimentario desde hace más de 30 años, ha investigado en tratamiento de gases y de aguas residuales, fermentación, separación y preparación de materiales biológicos y alimentarios. Ha realizado más de 450 publicaciones en revistas científicas y libros, de ellas más de 300 en revistas SCI y ha dirigido 46 tesis doctorales. Ha publicado varios libros docentes y en particular el libro de texto «Ingeniería de Bioprocesos». Director de la Cátedra de Industria y Procesos Agroalimentarios, es autor de 7 patentes de proceso y ha creado dos empresas EBT.

Premio Asturias de Medio Ambiente, también ha sido reconocido con dos premios for Excellence in Engineering Design de la empresa DuPont, cuatro premios del Instituto Español del Huevo, un premio de la Real Sociedad Española de Química (2013) así como la distinción de Fellow of the Institution of Chemical Engineers. Promotor y Director desde 2000 de la Asociación y Cluster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias (IQPA), ha sido también Presidente de la Sociedad Española de Biotecnología, y lo es de la Red Española de Tratamiento de Aguas, desde 1996.

Pablo Alvargonzález, Alumno Distinguido Joven

También se ha elegido como 'Alumno Distinguido Joven' a Pablo Alvargonzález Fernández, por su brillante trayectoria académica, destacando el Premio Extraordinario de Licenciatura, el Premio Extraordinario de Doctorado y ser Letrado del Consejo de Estado, una de las oposiciones más difíciles del mundo jurídico.

El Premio Campanil de este año ha recaído en el Teléfono de la Esperanza por la ayuda que presta a las personas en una situación de crisis, depresión, ansiedad, o apoyo emocional los 365 días del año.

La entrega de los tres galardones tendrá lugar el 6 de agosto, a las 12.30 horas, en el patio del Antiguo Instituto.