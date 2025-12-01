El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Policía Local y sanitarios atienden al joven. E. C.

Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón

Sufrió un corte en una mano al pegar un puñetazo en una cristalera. Los hechos tuvieron lugar en un local del paseo de la Infancia que según los vecinos «es un foco continuo de problemas»

O. Suárez

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:58

Agentes de la Policía y Local y sanitarios acudieron ayer a primera hora de la mañana a un local de hostelería del paseo de la Infancia, en Gijón, en el que un joven presentaba un estado de agitación y estaba causando molestias.

Al parecer, sufrió un importante corte en una mano al pegar un puñetazo a una cristalera. Según señalan los vecinos, el local «abre toda la noche y por la mañana y es punto habitual de conflictos por el estado en el que llegan los clientes después de la noche de fiesta».

