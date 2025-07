Juicio en Gijón a Papagore: «Intentó encerrar a un policía en casa y mostró una violencia fuera de lo normal»

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 9 de julio 2025, 12:40 | Actualizado 12:54h. Compartir

Esposado y sujetando en todo momento un libro titulado 'Tu puedes. Nuevas ideas para potenciar tu talento', Papagore Ndoye, el exmilitar senegalés con numerosos antecedentes por agresiones a policías y violencia de género, ha vuelto hoy a ser juzgado en Gijón por lesionar a nueve agentes de la Policía Nacional cuando acudieron a su piso de Contrueces por una llamada de los vecinos al escuchar una fuerte discusión con su pareja. Como en todas las ocasiones anteriores en las que se ha sentado en el banquillo de los acusados, negó haber agredido a los funcionarios y achacó lo ocurrido a una persecución contra su persona. «Llevan años contra mí y creándome antecedentes por cosas que no he hecho», relató.

Fueron los vecinos los que avisaron a las fuerzas de seguridad cuando ese día de mayo de 2021 al escuchar una fuerte discusión entre Papagore y su novia y dada la posibilidad de que existiese un episodio de violencia física. «Cuando llegó la primera patrulla Papagore abrió la puerta y el compañero pidió ver a su pareja, cuando el policía entró le intentó encerrar dentro y ahí empezó a mostrar una gran agresividad», relataron los policías, que resultaron con fracturas en manos, dedos, brazos y diversas contusiones.

«Intentamos reducirlo de la manera que pudimos porque mostraba una gran violencia y resistencia», declararon los agentes perjudicados, que previamente fueron acometidos por el exmilitar que en los quince años que lleva viviendo en Gijón ha protagonizado numerosos incidentes de esta índole y está a la espera de la resolución por parte de la Audiencia Nacional una orden de expulsión del territorio nacional. «Parecía una roca», señalaron.

Una vez que pudo ser reducido y esposado, «con dos grilletes» fue trasladado a la Comisaría. Durante el trayecto «destrozó las dos ventanillas de la parte trasera y profirió insultos y amenazas a los agentes». La versión de Papagore fue distinta: «Me dejaron tres cuartos de hora dentro del coche a pleno sol, casi me da un golpe de calor». A las preguntas del fiscal de que no habían transcurrido 45 minutos desde que los policías acudieron a su casa hasta la llegada de la ambulancia a la Comisaría, la contestación de Papagore fue aplastante: «La Policía no fue a la 1.30 a mi casa, fueron a las 11. Porque justo yo iba a salir a comprar el pan cuando llegaron y ¿quién va a ir a comprar el pan a esa hora tan tarde? Nadie».

La fiscalía pide cuatro prisión para el acusado, quien durante el tiempo que se prolongó la declaración de los policías permaneció sentado, con el libro abierto por una página con un subrayado en fosforito: «Fallar es fácil. Acertar cuesta más».

