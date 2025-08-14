El juicio por el caso de la violación grupal de 2021 en el barrio del Carmen, en Gijón, se celebrará en octubre

El caso de la supuesta violación grupal perpetrada en una pensión del barrio del Carmen en julio de 2021 se juzgará en la sección ... octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, los días 29 y 30 de octubre. En la vista oral está previsto que se personen los cuatro portugueses investigados por su implicación en los hechos y las dos jóvenes gijonesas que denunciaron haber sido víctimas de una encerrona para abusar de ellas.

El proceso judicial ha pasado en estos últimos cuatro años por numerosas vicisitudes que han ido retrasando el momento de confrontar las versiones de ambas partes ante un tribunal.

Los hechos que se van a juzgar en octubre tuvieron lugar la madrugada del 24 de julio de 2021. Los cuatro amigos portugueses se habían desplazado desde Braga hasta Gijón para pasar el fin de semana y conocieron a dos chicas durante la noche de ocio. Las jóvenes les acompañaron hasta el hospedaje en el que tenían previsto pernoctar, ubicado en el barrio del Carmen. Es en ese momento cuando las versiones se vuelven contradictorias: las chicas denunciaron que habían sido violadas en grupo y los ciudadanos portugueses aseguraron que sí existieron relaciones íntimas, pero que fueron consentidas, sin que mediase la violencia ni las coacciones.

Las chicas abandonaron la pensión a primera hora de la mañana y acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional, donde se puso en marcha el protocolo para la atención a las víctimas de agresiones sexuales. Fueron trasladadas al Hospital de Cabueñes, donde las sometieron a una revisión y les recogieron muestras biológicas que aportar a la investigación.

El Juzgado de Instrucción número 5 decretó por aquel entonces el ingreso en prisión preventiva de dos de los cuatro investigados, una medida que fue recurrida por su abogado defensor, el gijonés Germán Inclán. Sin embargo, tuvieron que pasar dos meses encerrados en el Centro Penitenciario de Asturias hasta puesta en libertad previo pago de 5.000 euros de fianza cada uno. Con residencia en Braga, se han mantenido todo este tiempo con las medidas de no salir de la península ibérica ni comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de las dos demandantes.