Agentes de la Policía Nacional sacando cajas con material de la pensión del Carmen donde se cometieron los hechos, en julio de 2021. Paloma Ucha

El juicio por el caso de la violación grupal de 2021 en el barrio del Carmen, en Gijón, se celebrará en octubre

Cuatro jóvenes portugueses están acusados de preparar una encerrona a dos gijonesas en una pensión para abusar sexualmente de ellas. Dos de ellos llegaron a pasar dos meses en prisión y mantienen desde hace cuatro años medidas en vigor que les impiden comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de las demandantes

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:14

El caso de la supuesta violación grupal perpetrada en una pensión del barrio del Carmen en julio de 2021 se juzgará en la sección ... octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, los días 29 y 30 de octubre. En la vista oral está previsto que se personen los cuatro portugueses investigados por su implicación en los hechos y las dos jóvenes gijonesas que denunciaron haber sido víctimas de una encerrona para abusar de ellas.

