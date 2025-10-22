La Junta General respalda a la Universidad Laboral de Gijón como candidata a Patrimonio Mundial El Parlamento insta al Principado a realizar las inversiones necesarias para garantizar su «adecuada» conservación

Una delegación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral, a las puertas de la Junta General, este miércoles, donde se aprobó la iniciativa.

E. C. Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:51 Comenta Compartir

El Pleno de la Junta General aprobó ayer, con la abstención de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y el voto en contra de Covadonga Tomé (Grupo Mixto), una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que expresa el respaldo firme del Parlamento asturiano a la candidatura de la Universidad Laboral de Gijón para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La proposición expresa el compromiso institucional del parlamento asturiano para colaborar, dentro del marco de sus competencias, en todas aquellas acciones que contribuyan a «fortalecer y promover» esta candidatura, por ser un proyecto de «interés general para Asturias y una oportunidad única para poner en valor uno de los conjuntos arquitectónicos y culturales más singulares» del país. El parlamento insta, a su vez, al Gobierno asturiano a «continuar acometiendo las inversiones necesarias para garantizar la «adecuada» conservación, mantenimiento y rehabilitación del conjunto de la Universidad Laboral de Gijón.

El PP rechazó incluir una enmienda presentada por el PSOE, que instaba al Gobierno asturiano a dirigirse al Ayuntamiento de Gijón para que, en el marco de sus competencias, realizase «las inversiones necesarias y que le corresponden».

La iniciativa, defendida por el presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz, considera que esta candidatura representa «una oportunidad histórica» para posicionar a Gijón y a Asturias en el mapa cultural internacional y califica el edificio de Luis Moya como «uno de los conjuntos arquitectónicos y culturales más singulares del país».

Durante su intervención, Ruiz subrayó que «debe ser un proyecto para toda la ciudad de Gijón, pero también un activo al servicio de Asturias y un referente nacional e internacional de la cultura y la educación». En ese sentido, ha hecho un llamamiento a la «unidad política» para que el proyecto «no sea motivo de división, sino de futuro compartido». Agradeció el trabajo de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral, por «haber defendido antes que nadie el valor histórico, educativo y cultural» del edificio. Asimismo, reclamó una mejora en la gestión del recinto, alertando de que «la empresa pública Recrea acumula déficits de gestión desde 2019» y destacó la necesidad de «recuperar espacios emblemáticos como la capilla, para el disfrute ciudadano».

La diputada socialista Noelia Macías revindicó el trabajo del Principado para que la declaración sea una realidad, al tiempo que critió el rechazo del PP a pedir al Ayuntamiento de Gijón que, como titular de una parte del inmueble, acometa las inversiones que le corresponden.

Construcción franquista

Desde Vox, Javier Jové criticó que la izquierda «desnaturalice» el origen de la Universidad Laboral y la pretenda dejar «como un mamotreto sin alma», para el que pide la declaración, mientras reclama la demolición del momumento 'Héroes del Simancas', en Gijón, diseñados ambos por el mismo arquitecto. «La razón es que lo construyó Franco», dijo.

Por su parte, el portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, aseguró que «si el PP de verdad defiende el consenso en este asunto, debería haber negociado la iniciativa con los grupos e incluir la enmienda del PSOE».

La diputada Covadonga Tomé rechazó que la Universidad Laboral sea Patrimonio Mundial por ser una construcción «vinculada al franquismo» y que «representa a la dictadura», mientras que Adrián Pumares sí la respaldó tras recordar que se trata de un «conjunto arquitectónico singular».