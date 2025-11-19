El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Palacio de Justicia de Gijón. Damián Arienza

Juzgan a un hombre de 60 años por besar a dos niños durante una fiesta de la espuma en Gijón

El acusado afronta una condena de nueve años de cárcel por la agresión sexual cometida en octubre de 2023 en el barrio de Las Maravillas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:29

Intentó besar a dos niños durante la fiesta de la espuma en los festejos de un barrio de Las Maravillas, en Gijón, y llegó a agarrarles para evitar que escapasen. Un hombre fue juzgado hoy miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial por sendos delitos de agresión sexual. Afronta penas que suman los nueve años de prisión.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023. El procesado, de 60 años, «acudió al recinto donde se estaban celebrando las fiestas, se dirigió a un niño de diez años, al que cogió con fuerza de la parte superior de los brazos para evitar que se fuera e intentó besarle en los labios, sin conseguir su propósito por la fuerte oposición del menor. Acto seguido, hizo lo mismo con una niña de nueve años, cogiéndola fuertemente de los brazos para intentar inmovilizarla, también sin éxito», relata la Fiscalía en su escrito de acusación. A la niña, consiguió darle un beso en la mejilla.

Considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos en grado de tentativa, y solicita que se condene al procesado, por el delito consumado: a seis años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; prohibición de aproximación a la menor, a su domicilio, aunque ocasionalmente se hallara fuera del mismo, centro de estudios o cualquier otro frecuentado por la misma, a una distancia inferior a 500 metros. A ello suma la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio durante ocho años y la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad , tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años.

Por el delito en grado de tentativa, la fiscalía solicita 3 años de prisión, prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, aunque ocasionalmente se hallara fuera del mismo, centro de estudios o cualquier otro frecuentado por la misma, a una distancia inferior a 500 metros. El juicio quedó visto para sentencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juzgan a un hombre de 60 años por besar a dos niños durante una fiesta de la espuma en Gijón

Juzgan a un hombre de 60 años por besar a dos niños durante una fiesta de la espuma en Gijón