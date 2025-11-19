Juzgan a un hombre de 60 años por besar a dos niños durante una fiesta de la espuma en Gijón El acusado afronta una condena de nueve años de cárcel por la agresión sexual cometida en octubre de 2023 en el barrio de Las Maravillas

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:29

Intentó besar a dos niños durante la fiesta de la espuma en los festejos de un barrio de Las Maravillas, en Gijón, y llegó a agarrarles para evitar que escapasen. Un hombre fue juzgado hoy miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial por sendos delitos de agresión sexual. Afronta penas que suman los nueve años de prisión.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023. El procesado, de 60 años, «acudió al recinto donde se estaban celebrando las fiestas, se dirigió a un niño de diez años, al que cogió con fuerza de la parte superior de los brazos para evitar que se fuera e intentó besarle en los labios, sin conseguir su propósito por la fuerte oposición del menor. Acto seguido, hizo lo mismo con una niña de nueve años, cogiéndola fuertemente de los brazos para intentar inmovilizarla, también sin éxito», relata la Fiscalía en su escrito de acusación. A la niña, consiguió darle un beso en la mejilla.

Considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos en grado de tentativa, y solicita que se condene al procesado, por el delito consumado: a seis años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; prohibición de aproximación a la menor, a su domicilio, aunque ocasionalmente se hallara fuera del mismo, centro de estudios o cualquier otro frecuentado por la misma, a una distancia inferior a 500 metros. A ello suma la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio durante ocho años y la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad , tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años.

Por el delito en grado de tentativa, la fiscalía solicita 3 años de prisión, prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, aunque ocasionalmente se hallara fuera del mismo, centro de estudios o cualquier otro frecuentado por la misma, a una distancia inferior a 500 metros. El juicio quedó visto para sentencia.

