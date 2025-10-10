El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Glorieta del caballo, en el acceso a Gijón por Viesques. A. G.

Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón

El proyecto contempla la posible ampliación de la glorieta adyacente y la construcción de un vial que ayude a descongestionar uno de los puntos más transitados de la ciudad

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:19

El proyecto para la construcción de un supermercado de la cadena Lidl en una parcela situada entre la intersección entre la avenida de Justo del Castillo y la carretera de Castiello, en Gijón, junto al acceso al campus universitario desde la rotonda del caballlo, sigue dando pasos adelante. Tras la aprobación en noviembre de 2023 del estudio de detalle, el martes la junta de gobierno prevé aprobar el documento de reparcelación del mismo, que delimita de cara a posibilitar su inscripción registral los 7.755 metros que corresponderán a la propiedad privada y los 2.699 correspondientes a suelo público y que deben dedicarse a zonas verdes y viario público.

Estudio de detalle de la parcela, con el futuro supermercado, el vial perimetral y el terreno reservado para ampliar la glorieta. E. C.

Parte del terreno público quedará en un vértice de la parcela colindante con la glorieta, por lo que según destaca el acuerdo de la junta de gobierno «se genera un espacio que posibilita una futura ampliación de la actual rotonda». Aparte, partiendo de un camino ya existente que se ensanchará y prolongará, habrá un vial que, bordeando la parcela por su parte trasera, conectará la carretera de Castiello y Justo del Castillo sin necesidad de pasar por la glorieta, lo que contribuirá «a descongestionar toda esa zona». Será una vía de doble sentido y con carril bici que servirá además de acceso al aparcamiento del supermercado.

