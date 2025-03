La asamblea del Ateneo Obrero de Gijón renovó ayer su confianza en Luis Pascual (Sidi Ifni, 1963), que seguirá como presidente de esta histórica entidad ... sociocultural de Gijón otros tres años más. En su tarea directiva le acompañarán en este nuevo mandato Emilia Vázquez, como vicepresidenta; Leonardo Borque, como secretario; María Martínez, como vicesecretaria; Noé López, como Tesorero, y los vocales Boni Ortiz y Rosa Rodríguez.

–Tras 25 años al frente del Ateneo Obrero, ¿cómo afronta este nuevo mandato de tres años?

–Aunque parezca mentira, lo sigo afrontando con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo por representar a una entidad que históricamente fue importantísima y que en el presente, después de los duros años del Franquismo y tras la Transición, sigue muy vigente y muy sólidamente consolidada. Es un mérito que corresponde a toda su masa social y a su junta directiva, sin la cual yo no sería nada tampoco.

–¿Sienten que la ciudad reconoce su labor?

–En general sí, sobre todo por las instituciones públicas y otro tipo de colectivos. Nos conocen, valoran nuestras opiniones y hay una interlocución bastante fluida. En la ciudadanía todavía tenemos muchas lagunas. Hay una gran parte de la población que sí, sobre todo la que siempre está ligada a temas socioculturales y asociativos. Otro tipo de perfil de gente todavía no llegó a nosotros o nosotros no fuimos capaces de llegar a ellos. Un tema muy recurrente y que me gustaría aclarar es la confusión que hacen con el centro municipal Ateneo de La Calzada. Podríamos alargarnos pero vamos a la historia de las entidades. El Ateneo Obrero de La Calzada fue una sucursal del Ateneo Obrero de Gijón en su momento y cuando se clausuraron todos, aquel también, pero quedó un poco en el ánimo colectivo de La Calzada que aquello era el Ateneo Obrero. Ahora es un centro municipal, es del Ayuntamiento, no es una asociación como la nuestra, aunque se construyó sobre el solar. Hay toda una serie de elementos por los que tienden todavía a confundirnos con aquello que no somos.

–¿Qué prioridades tiene para estos próximos tres años?

–La prioridad es seguir consolidando lo más posible la entidad, es decir, intentar aumentar la masa social y consolidar la base económica, aunque estamos saneados perfectamente. Y luego, en el apartado de actividades, mantener los programas que tenemos abiertos, que funcionan bastante bien y suelen ser el fruto del trabajo de las diferentes secciones y grupos de socios que trabajan en diferentes temas.

–¿Y algo que se salga del programa habitual?

–Este año, para los primeros días de mayo, tenemos prevista la realización de unas jornadas que van a recordar la huelga de actores y actrices de 1975 en su 50 aniversario, que fue un acontecimiento muy importante en nuestro país. Intentaremos traer a figuras importantes de aquel momento para reflexionar sobre ello. También queremos crear una mesa ciudadana abierta de diálogo social, que en estos momentos consideramos tan necesaria para intentar hacer las cosas desde un punto de vista muy democrático, muy participativo y colaborativo.

–¿Les preocupa como entidad la falsa percepción que la gente joven tiene ahora mismo de que con Franco se vivía mejor?

–Por supuesto. Para empezar, el Ateneo padeció históricamente las consecuencias de la dictadura franquista, con su clausura y expropiación de bienes ya en el año 37 y luego con la persecución de muchos de sus socios. Hasta la transición no pudimos volver a salir a la luz, estábamos prohibidos. Por eso, no entendemos ese olvido de nuestra historia más inmediata y ese blanqueo, esa dulcificación de lo que pudo ser ese pasado cuando no es así. Cuando no naciste en esa época y no viviste sus consecuencias, casi por sentido de supervivencia se tiende a olvidar, pero nos preocupa que no se insista en ello y que no se recuerde, pese a las dificultades actuales que, en cualquier caso, no son nada comparadas con lo que se puede vivir en un régimen autoritario y dictatorial como fue el anterior.

–En el en el horizonte se vislumbra ya el 150 aniversario del Ateneo, que se cumplirá en 2031. ¿Trabajan ya en celebrar una fecha tan señalada?

–Sí, en mente está, porque estas cosas hay que prepararlas con tiempo, aunque en el detalle todavía no hay nada perfilado. Tenemos la intención de hacer algo especial a lo largo de todo ese año recordando los 150 años de historia de la entidad, esa sería la idea. Hay muchas ideas, pero como todavía está un poquitín lejos pues falta perfilarlas. Celebrar una aniversario de este calibre será algo bueno tanto para nosotros, como para la ciudad, porque que una entidad se mantenga viva tantísimos años, independientemente de los vaivenes históricos que antes comentábamos, es importante también para la ciudad porque la reafirma en el mapa del resto de ciudades españolas. Le da un carácter diferente.