«Jamás hay que malmeter a un menor contra uno de sus progenitores»

O. E. GIJÓN. Sábado, 27 octubre 2018, 03:34

Llevan quince años trabajando y aseguran que tienen 1.500 colaboradores en la entidad, entre socios y simpatizantes. Hoy ponen sobre la mesa parte de ese trabajo, en una nueva jornada que lleva por título 'Mismos derechos, mismas obligaciones, por la igualdad real. La comunicación tras las rupturas familiares'.

Luis Manuel López es el presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias y tiene claro que esa igualdad «no existe». «Como asociación no tenemos ayuda de nada. Varias veces nos prometió el Principado que nos tendría en cuenta en los debates sobre divorcios o sobre violencia doméstica, y jamás nos han llamado. A veces parece que seamos unos apestosos. Hay asociaciones que representan a las mujeres y sus hijas, pero no a los hijos varones. No hay en todo el país una casa de acogida para los hombres que se ven obligados a abandonar el hogar familiar y no tienen medios. Y seguimos peleando por las custodias compartidas».

Frente a todo ello, Luis Manuel López aboga por «comunicación y sentido común. Jamás hay que malmeter a un menor contra sus progenitores. Cuando una pareja se separa los hijos no se separan. Claro que hay herramientas para la comunicación».

El sufrimiento de los abuelos

Y eso es lo que explicarán en la jornada de hoy, que arranca a las 10 horas, en el Hotel Silken Ciudad de Gijón, y que contará con las intervenciones de los abogados Francisco Serrano Castro y Gemma González Calvo, además del técnico en seguridad informática Miguel García Cabo y de la psicóloga Eva Martín de la Rosa.

López aún añade dos cuestiones más. La primera, «el sufrimiento de los abuelos que también dejan de ver a sus nietos». Y la segunda, que «cada vez son muchas más las mujeres que se dirigen a nuestra asociación».