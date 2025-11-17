Mar de Niebla apoya repartir a los usuarios del Albergue Covadonga durante su traslado temporal Esta entidad del tercer sector asegura que la descentralización de la atención a las personas sin hogar logra integrarlas en barrios y comunidades

La Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, una de las entidades del tercer sector que más se ha implicado en campañas para visibilizar y sensibilizar sobre el sinhogarismo en Gijón, considera una buena solución dispersar a los usuarios del Albergue Covadonga durante el traslado temporal obligado por las obras de reforma del edificio de Laviada. Así lo manifiesta Rocío Álvarez, codirectora, que señala también que ese planteamiento de repartir pequeños grupos de usuarios por dispositivos distribuidos por toda la ciudad «implicaría un cambio de enfoque en la atención al sinhogarismo en Gijón». «Sería la oportunidad de probar un cambio de modelo y pasar de una atención más asistencialista a otra con una mayor perspectiva comunitaria», reflexiona. «La descentralización de la atención a las personas sin hogar es un modelo implementado en otras ciudades, que logra integrar a las personas en barrios y comunidades», destaca la codirectora de Mar de Niebla.

Sobre lo vivido la semana pasada durante la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar, Rocío Álvarez afirma que «como sociedad no podemos tolerar los mensajes de odio vertidos hacia las personas sin hogar, ni olvidar que se trata de derechos humanos y de justicia social». «En estos momentos es importante ver este conflicto como una oportunidad y aprovechar para generar un proceso que implique cambios, promover el diálogo y que realmente se tenga en cuenta a las personas», defiende.

La alcaldesa Carmen Moriyón y los concejales de Urbanismo y de Infraestructuras Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria, iniciarán este lunes la ronda de reuniones con colectivos y técnicos para buscar una vía de consenso sobre el traslado temporal del albergue. Hoy recibirán a los vecinos de Poniente y mañana a la FAV.

Por otra parte, el grupo vecinal que a través de las redes sociales promueve el rechazo al traslado del Albergue Covadonga a El Natahoyo y la campaña de los trapos rojos, difundió ayer un comunicado. En él advierten de que no aceptarán la llegada del centro «ni en partes, ni completo».