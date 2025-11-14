El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Reunión con motivo del 20 aniversario de Mar de Niebla en sus instalaciones de la calle Magallanes, en La Calzada. Paloma Ucha

Mar de Niebla y el Centro de Iniciativas Juveniles que dinamiza, XXII Premio Atalía

La Asociación de Vecinos de El Natahoyo entregará el galardón en diciembre por la preponderancia de la labor social que realizan en toda la zona oeste de Gijón

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

La Asociación de Vecinos de El Natahayo ha concedido el premio Atalía, en su vigésimo segunda edición, a la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla y al Centro de Iniciativas Juveniles en la calle Camino del Lucero, que esta entidad dinamiza, en reconocimiento a la preponderancia que tiene su labor en toda la zona oeste de Gijón. El premio será entregado por la asociación que preside Álvaro Tuero en una fecha aún por cerrar en el mes de diciembre. Mar de Niebla recogerá el testigo de los rotarios gijoneses, que fueron galardonados el año pasado por la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar recientemente inaugurada como centro cultural.

Por otra parte, la sede vecinal de El Natahoyo acogerá el próximo miércoles 19, a las siete de la tarde, el tradicional magüestu en el que los asistentes podrán degustar de castañas asadas y sidra dulce.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  2. 2

    Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía
  3. 3 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  4. 4 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  5. 5 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  8. 8 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  9. 9

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  10. 10

    El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mar de Niebla y el Centro de Iniciativas Juveniles que dinamiza, XXII Premio Atalía

Mar de Niebla y el Centro de Iniciativas Juveniles que dinamiza, XXII Premio Atalía