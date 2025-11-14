Mar de Niebla y el Centro de Iniciativas Juveniles que dinamiza, XXII Premio Atalía La Asociación de Vecinos de El Natahoyo entregará el galardón en diciembre por la preponderancia de la labor social que realizan en toda la zona oeste de Gijón

Marcos Moro Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:55

La Asociación de Vecinos de El Natahayo ha concedido el premio Atalía, en su vigésimo segunda edición, a la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla y al Centro de Iniciativas Juveniles en la calle Camino del Lucero, que esta entidad dinamiza, en reconocimiento a la preponderancia que tiene su labor en toda la zona oeste de Gijón. El premio será entregado por la asociación que preside Álvaro Tuero en una fecha aún por cerrar en el mes de diciembre. Mar de Niebla recogerá el testigo de los rotarios gijoneses, que fueron galardonados el año pasado por la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar recientemente inaugurada como centro cultural.

Por otra parte, la sede vecinal de El Natahoyo acogerá el próximo miércoles 19, a las siete de la tarde, el tradicional magüestu en el que los asistentes podrán degustar de castañas asadas y sidra dulce.

