«Marcar la X solidaria en la declaración es un gesto mínimo que produce un inmenso beneficio»

Leticia González Gijón Miércoles, 7 de mayo 2025, 17:57 Comenta Compartir

Decenas de personas e instituciones vinculadas a la mesa del tercer sector del Principado de Asturias se dieron cita este mediodía en la plaza Mayor para reivindicar la importancia de marcar la equis solidaria en la declaración de la renta. Bajo el lema 'No esperes a que lo bueno llegue, haz que pase, marca la X solidaria', la presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias (Cocemfe), Mónica Oviedo, pronunció un manifiesto animando a que todo el mundo participe mediante «el gesto mínimo» que supone marcar la 'casilla 106' a cambio del «inmenso beneficio» que revierte en quienes más lo necesitan sin que esto suponga tener que pagar más ni que te devuelvan menos. «El eslogan de la actual campaña nos recuerda que no hay que esperar señales ni pedir deseos para que las cosas buenas sucedan, pues al marcar la equis solidaria todo lo que se recaude con ese 0,7% irá destinado a proyectos sociales dirigidos a las personas que peor lo están pasando en nuestra comunidad», explicó.

Acudieron la alcaldesa, numerosos ediles y representantes de Cruz Roja, Cáritas, ONCE, EAPM, CERMI y la Plataforma del Voluntariado. El acto concluyó con la realización de una gran equis humana en medio de la plaza integrada por los asistentes, entre los que había numerosas personas en sillas de ruedas usuarias de Cocemfe y jóvenes en bici representando a Mar de Niebla. La cita gijonesa se simultaneó con sendas convocatorias en Oviedo, Avilés, Tapia, Langreo, Infiesto y Mieres.

Todavía hay 276.493 personas en Asturias que no marcan la casilla solidaria

Según explicaron, la recaudación para fines sociales de 2024 ascendió a 10.939.015 euros, lo que supuso un aumento de casi 800.000 respecto al curso anterior. «Por eso creemos en la importancia de realizar campañas de difusión y concienciación que den visibilidad a este pequeño gran gesto. El año pasado algo más del 51% de las personas declarantes en Asturias colocó la equis ya sea sola o conjunta a la de la Iglesia (pues no son excluyentes). No obstante, Mónica Oviedo advirtió de la posibilidad de aumentar en casi 8 millones más en caso de alcanzar el cien por cien. «Este mensaje va dirigido especialmente a las 276.493 personas que todavía no marcan la equis solidaria, contribuyentes que no verán afectada su declaración pero mejorarán la vida de las personas significativamente. Sabemos que Asturias es muy solidaria, lo único que pedimos es que esta casilla no quede en blanco; eso es lo peor que podría suceder», concluyó.