Mariposario, huerto urbano y columpios adaptados, el parque que proyectan los alumnos de Gijón El parque 'Por los derechos de la infancia' diseñado por estudiantes del colegio Montevil fue presentado al Ayuntamiento. Los alumnos lo visualizan en el 'solarón' o en Los Pericones

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:09

Como director de Juventud y Proyectos Educativos, Carlos Llaca está «acostumbrado a recibir proyectos elaborados por adultos», pero pocos, por no decir ninguno, que lleve la firma de quienes van a ser sus usuarios principales. «Por eso este proyecto me gusta el doble y me voy a esforzar para que vea la luz». Acababa de presenciar Llaca la presentación de un trabajo en el que el alumnado de sexto de Primaria del colegio Montevil ha venido trabajando desde el curso pasado: un parque 'Por los derechos de la infancia', inclusivo y sostenible, que creen podría tener encaje en los terrenos del 'solarón' o en Los Pericones.

Khadija Fheil, Samantha Asprilla y Emma Fernández fueron tres de las alumnas que se encargaron de exponer a la delegación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) que se desplazó hasta el centro cómo quieren que sea ese «lugar donde los niños y las niñas podamos jugar libremente». Como cualquier parque infantil, tendrá columpios (también adaptados) y zonas de juego con tirolina, rocódromo, pista de patinaje, mesas de ping-pong y canchas deportivas «protegidas del tráfico y del humo de los coches». También un mural en «el que se puedan hacer grafitis y dibujos, pero que luego se pueda borrar»

Incluiría zonas de sombra, «con bancos», un huerto urbano –con plantas aromáticas y árboles frutales–, un bosque de árboles autóctonos que plantarían y apadrinarían los escolares de distintos centros educativos, y un mariposario, «porque no hay ninguno en Gijón».

Los alumnos siguieron con atención la presentación del parque 'Por los derechos de la infancia'. J. M. Pardo

Tras alabar la propuesta, Teresa Carrio, de la división de Promoción Social de la Fundación Municipal de Servicios Sociales se comprometió a hacerla llegar al área de Parques y Jardines. Además de invitarlos a llevar su presentación al Consejo de Infancia y a participar en el plenario infantil del próximo mes de mayo –para trasladar su idea a la alcaldesa, Carmen Moriyón–, Llaca les prometió que en el segundo trimestre del curso podrán visitar el Ayuntamiento, sentarse en el salón de Plenos y sentirse «concejales y concejalas por un día».