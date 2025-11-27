Marítima del Principado ubica una nueva grúa en la ampliación del Puerto de Gijón Se trata de una herramienta recuperada, con un alcance de 48 metros y un rendimiento de 1.200 toneladas de graneles sólidos a la hora

Personal de Marítima del Principado, este jueves, ante la nueva grúa de la compañía, ubicada en el muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo de El Musel.

E. C. Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

Marítima del Principado presentó este jueves una nueva grúa ubicada en el Puerto de Gijón, en la que ha invertido dos millones de euros y que es la novena con la que cuenta la empresa en Asturias actualmente.

Se trata de una grúa procedente de Oporto, donde se encontraba inservible tras sufrir un siniestro. Marítima del Principado, que hace 18 meses apostó por un modelo de aprovechamiento de activos fuera de uso, de la mano de la empresa fabricante Liebherr, proveedor referente de la compañía asturiana, desarrolló un proyecto de recuperación completo de esta grúa que supuso, a través de múltiples reuniones entre los departamentos técnicos de ambas compañías, dejar la máquina como si estuviera prácticamente nueva. El proceso de recuperación y reforma se llevó a cabo entre Madrid y proveedores locales, con el objetivo de colaborar con el desarrollo de la industria asturiana.

La grúa, que fue presentada este jueves en su nueva ubicación del muelle Romualdo Álvargonzález Figaredo, es un modelo LHM 400, uno de los más versátiles de la marca, válido para la mayoría de los tráficos habituales que la empresa opera en El Musel.

Con un alcance de 48 metros y un rendimiento de 1.200 toneladas de graneles sólidos a la hora, es la cuarta grúa idéntica que Marítima del Principado tiene en Asturias. La apuesta por este modelo permite a la empresa unificar repuestos y generar sinergias tanto para su manejo como para su mantenimiento.

Marítima del Principado, fundada en 2009 y con una plantilla de 30 trabajadores, mantiene su apuesta por los puertos asturiano con un plan inversor de 10 millones de euros hasta 2030, dentro del que se encuentra esta máquina y proyectos futuros que están desarrollo.

Temas

El Musel