Martín defiende que «lo realista es ir a proyectos viables» Martes, 2 marzo 2021, 01:01

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad y portavoz de IU, Aurelio Martín, defendió ayer que «lo realista en estos tiempos es redimensionar las cosas e ir a proyectos viables». En este sentido, señaló que una estación totalmente soterrada como la que se planteaba junto al Museo del Ferrocarril no solo tendría más coste de ejecución, sino también de mantenimiento». Añadió que en su opinión la pieza prioritaria del plan de vías debe ser el metrotrén y no la estación intermodal, pues es ese elemento, «que en realidad está compuesto por siete estaciones, desde La Calzada hasta Cabueñes, el que articulará la movilidad en Gijón y en todo el área metropolitana».

Consideró que la elección de Sanz Crespo «permitiría acelerar la conexión de las cercanías con el túnel». Añadió que «eso no significa que no haya una estación digna para la ciudad, pero no debe suponer un desembolso que sea inasumible».