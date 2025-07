La mecha que encendió el conflicto de 'las seis de La Suiza'

Nueve años han pasado desde que explotó el conflicto de 'las seis de La Suiza' hasta el ingreso en prisión de las seis sindicalistas ... de la CNT, condenadas a tres años y medio de prisión por un delito de coacciones graves y otro contra la administración de justicia. Las organizaciones sindicales afirman que «lo único que hicieron es defender lo justo», mientras que la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo ratificaron la sentencia emitida en 2021 por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Gijón, que las consideraba culpables. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente?

15 de junio de 2016 Incidente inicial

Una trabajadora de la pastelería La Suiza, en la avenida Schulz, avisa a su pareja para que la lleve al hospital por riesgo de aborto. Él acude «muy alterado» y propina un puñetazo a un armario congelador, causando desperfectos. Tras dichos hechos, la trabajadora se queda de baja laboral por riesgo de aborto hasta mayo de 2017, no volviendo a trabajar más en la pastelería.

7 de diciembre de 2016 Procedimiento penal contra la pareja de la trabajadora

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón abre un procedimiento abreviado contra la pareja de la trabajadora por un delito de daños intencionados y otro leve de amenazas, tras la denuncia del propietario de la pastelería, en la que la acusación particular solicitaba una indemnización de 1.179 euros y la pena de un año y tres meses de prisión.

De enero a abril de 2017 Contacto con el sindicato y estrategia

En enero se procede a la apertura del juicio oral, en marzo comienzan las citaciones y el juicio se señala para el 15 de mayo de 2017. Es entonces cuando, en abril, la trabajadora contacta con el sindicato CNT con «un doble objetivo: obtener más dinero por su despido y lograr que el propietario retire la acusación contra su pareja», relata la sentencia. En las siguientes reuniones que mantuvo con el sindicato, «acordaron iniciar una campaña de presión contra el propietario y su familia para que cediera a las pretensiones económicas de su empleada».

20 de abril de 2017 Primera presión: burofax

La secretaría de Acción Sindical de CNT envía un burofax al propietario para concertar una reunión el 24 de abril, a lo que este responde, mediante su abogado, que cualquier reclamación se hiciera a través de su representante legal.

25 de abril de 2017 Campaña y vídeo difamatorio

Al no recibir una respuesta positiva, empieza la campaña de presión. Un grupo de personas se presentan en la pastelería con pancartas y dificultan la entrada de clientes. Paralelamente, ese mismo día los acusados graban y difunden un vídeo acusando al propietario de acoso laboral y sexual. Al día siguiente, el 26 de abril, se publica el vídeo en el perfil de Facebook del sindicato y esa misma tarde, a las 20.17 horas, el propietario presenta una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional.

29 de abril de 2017 Difusión en redes sociales

Nueva publicación en Facebook acusando al propietario de explotación, acoso sexual y humillación, con expresiones tales como «maestro esclavista», «acosador», «psicópata», «engendro pastelero», «centro de exterminio físico y psicológico», «La Suiza acosa sexualmente» o «La Suiza acosa y esclaviza». También reivindican hacer «boicot a la pastelería» o que «no colabores con los explotadores». Cabe destacar que, en el momento en que se efectuaron dichas publicaciones, la trabajadora no había presentado denuncia penal alguna (ni por acoso, ni por delito contra la libertad sexual, ni en el ámbito de la jurisdicción laboral).

1 de mayo de 2017 Primera concentración

A las 17.15 horas, un grupo de personas con banderas y pancartas se presentan en la pastelería, increpan al dueño, dificultan la entrada y salida de clientes al establecimiento y reparten pasquines a las personas que pasan por la calle con expresiones y manifestaciones similares a las que se habían difundido a través de Facebook. Dicha concentración se prolongó 20 minutos.

4 de mayo de 2017 Amenazas directas

Tres acusadas entran en la pastelería, en representación de la CNT, exigiendo dinero para la trabajadora y la retirada de la denuncia contra su pareja, cuyo juicio estaba próximo, y amenazan con recrudecer las protestas si no lo hace. Tras dicha visita, se concierta una reunión con el abogado del dueño, a la que asiste también el hijo del propietario, donde se exigen 6.039 euros por despido improcedente (la empleada seguía de baja y no había sido despedida), diferencias salariales, vacaciones no disfrutadas y horas extra, así como la retirada de la acusación contra su pareja.

5 de mayo de 2017 Negativa del propietario

El abogado comunica al sindicato que el propietario «no va acceder a la entrega de dinero por un despido que no se ha producido» ni tampoco a retirar la denuncia.

A partir del 9 de mayo de 2017 Escalada de protestas

Como consecuencia de lo anterior, se intensifican las concentraciones. El 9 de mayo se concentraron delante de la pastelería, con pancartas y megafonía, llamando «acosador y explotador sexual» al empresario e incitando a no acudir a su negocio. El 10 de mayo se produce una nueva concentración, con 60 personas, en la que continúan los insultos y el boicot. El 11 de mayo realizan otra concentración, con insultos y boicot, llegando a lanzar dos petardos de gran potencia a la calzada. El 16 de mayo, nueva concentración tras celebrarse el juicio contra la pareja de la trabajadora. El 19 de mayo hay otra similar, con 80 partícipes, petardos y bombas fétidas. Lo mismo sucede el 25 de mayo, 2 de junio, 9 de junio, 16 de junio, 28 de junio, 13 de julio, 22 de agosto y 19 de septiembre.

19 de septiembre de 2017 Cierre de la pastelería y exhibición del «éxito»

Se produce la última concentración porque el propietario y su familia acaban cerrando el negocio, consecuencia directa de «la presión constante, reiterada y desproporcionada». Algunos clientes llegaron a ser increpados, reprochándoles cooperar con un presunto acosador. Los acusados se jactan públicamente del cierre y colocan carteles por la ciudad en los que se decía «hemos conseguido cerrar la pastelería».