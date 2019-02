«Medidas drásticas» para el reciclaje De Lucas, Aparicio y Rubio Bardón, en el encuentro. / J. PAÑEDA Emulsa lanza hasta treinta líneas de actuación para llegar a los objetivos que la UE obliga a alcanzar en menos de un año MARLA NIETO Miércoles, 13 febrero 2019, 03:24

«El futuro está difícil, pero tarde o temprano hay que llegar a los objetivos». Así comenzaba su intervención el jefe del Servicio de Residuos Urbanos de Emulsa, Sergio de Lucas, durante el evento de presentación del Plan Integral Municipal de Residuos celebrado ayer en la Escuela de Comercio, organizado por las cuatro entidades que comparten la segunda planta: Ateneo Jovellanos, Ateneo Obrero, Sociedad Cultural Gesto y Sociedad Cultural Gijonesa.

En el encuentro, con presencia también del concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes, Esteban Aparicio, se destacó la «necesidad de tomar medidas drásticas» para que los ciudadanos reciclen. A menos de un año del denominado 'Horizonte 2020' europeo, «Gijón tan solo recicla el 27,2% de sus residuos», cifra que se encuentra muy por debajo de los objetivos impuestos por la Unión Europea, que obliga a alcanzar al menos el 50% de reciclado.

Por ello, según aseguró De Lucas, «es necesario tomar medidas drásticas para en poco tiempo lograr las exigencias que nos imponen». Tales medidas, apuntó, consitirán en la mejora del conocimiento de la información sobre reciclaje, mejorar el control así como la facilidad del depósito de los residuos reciclables en detrimento de los que no lo son; prevenir los residuos, «que no lleguen ni a generarse»; fomentar la reutilización y generar y activar la 'economía circular'. Una de las líneas estratégicas más destacables será «la actualización de la Ordenanza Municipal, que se ha quedado obsoleta», dijo el responsable de Emulsa. Dicha renovación pretende fijar un marco que «obligue» al ciudadano que no quiere reciclar, a hacerlo.

Los tres interlocutores coincidieron en que «medios ya hay para hacer las cosas bien», pues existe una amplia variedad de contenedores, un servicio de recogida de basura diario e información «suficiente» para que se lleve a cabo. Sin embargo, aún con todo, de un 95% de residuos que podrían ser reciclados, los gijoneses solo lo hacen con una cuarta parte de los mismos.