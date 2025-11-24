La memoria de Gijón crece con dos donaciones

Iván Villar Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

El geógrafo urbanista Rafael Suárez-Muñiz, colaborador de EL COMERCIO, ha donado al Ayuntamiento de Gijón dos documentos históricos en formato digital, con la única condición de que «sean accesibles para todo el mundo» a través de su catálogo de fondos en internet y que corresponden a un detallado plano de la ciudad de principios del siglo XX y una fotografía tomada por soldados alemanes en Gijón en 1937. «Agradecemos su generosidad por compartir estos dos documentos, que pasan a convertirse en patrimonio común de todos los gijoneses y contribuyen a ampliar y completar la memoria gráfica de la ciudad», destacó durante la presentación de esta donación el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera. El edil remarcó el importante papel del archivo municipal para «conservar, digitalizar y divulgar los testimonios de lo que fuimos y cómo hemos llegado a ser la ciudad que hoy somos, un trabajo imprescindible para garantizar que nuestro legado histórico se preserve».

Ampliar Reproducción de un plano de la ciudad y los futuros ensanches, elaborado en 1913. Donada por Rafael Suárez-Muñiz

El documento cartográfico es una reproducción fotográfica de un plano elaborado por Miguel García de la Cruz, referente al proyecto para el ensanche de la ciudad en 1917 y que Suárez-Muñiz, que explicó que llegó a sus manos a través del arquitecto Joaquín Aranda, data en 1913. Añadió que los archivos municipales carecían de una reproducción equivalente desde finales de los años 70. «Es un plano importantísimo, porque es el primero que muestra un detallado desmenuzamiento edificatorio», no limitándose a la distribución por manzanas e identificando incluso los patios de la ciudad que existían hasta ese momento y completando el trazado «con bastantes rótulos». Suárez-Muñiz destacó la inclusión de curvas de nivel y del curso del río Cutis, la existencia de detalles como la batería defensiva de San Pedro en el Cerro (tras la iglesia homónima) o unas terrazas utilizadas para por el Club de Regatas antes de la construcción de sus instalaciones, así como las parcelaciones de los terrenos de una ciudad que se preparaba para crecer hacia el este y el sur.

Ampliar Imagen de los daños sufridos en 1937 por el Club de Regatas. Donada por Rafael Suárez-Muñiz

En lo que respecta a la fotografía, explicó que fue tomada por integrantes de la Legión Cóndor en 1937 y muestra los daños causados en el Club de Regatas en la misma época en la que fue dinamitada la iglesia de San Pedro. «Hasta ahora no existía ningún documento gráfico que probase cómo fue reventado. El valor de esta imagen es una locura», señaló Suárez-Muñiz. A sus manos llegó por casualidad, «husmeando» por internet en 2013, mientras trabajaba en su tesis, donde la encontró junto a otras fotos de Gijón en una página de compraventa. «Me costó 58 euros», indicó sobre la imagen que ahora dona al archivo público. «Muy bien invertidos», bromeó el concejal Abel Junquera.

