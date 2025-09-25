Mercadona abre un nuevo supermercado en Gijón bajo el modelo 'Tienda Eficiente' Se ubica en Porceyo, supone la creación de 30 puestos de trabajo, incorpora 152 plazas de aparcamientos y la sección 'Listo para comer'

Mercadona abre un nuevo supermercado en Gijón, concretamente en Avd. Oviedo 203-4 (Polígono Porceyo) que responde al modelo de Tienda Eficiente. Ha supuesto la creación de 30 nuevos empleos dentro de una plantilla de 48 trabajadores y una inversión de 2,8 millones de euros.

El nuevo supermercado eficiente cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.600 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso con mesas y sillas para los clientes.

Este nuevo supermercado eficiente dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Eficiencia energética

El supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor equipado y unas taquillas personales amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena. Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente y un total de 416 módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 152 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 4 de ellas para vehículos eléctricos.

Mercadona en Asturias

Mercadona, con esta nueva apertura, cuenta ya con 25 supermercados en Asturias, 21 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 19 ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 1.160 personas.

