Los 17 alumnos migrantes completan el 'Taller de aprendices' de Gijón: «Salimos de países en conflicto para aprovechar las oportunidades, y esta es una» Diecisiete alumnos migrantes completaron el 'Taller de aprendices', que les capacita para cubrir reparaciones y siniestros en el ámbito del hogar

Eva Hernández Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Jonayker Antonio Montes lleva en Asturias seis meses. Natural de Venezuela, llegó al país buscando oportunidades laborales y dispuesto a aprovecharlas. Él es uno de los diecisiete migrantes que cumplimentaron el 'Taller de aprendices', una iniciativa impulsada por la Accem y la Fundación Mapfre. Se trata de un proyecto formativo cuyo objetivo es capacitar a los jóvenes migrantes y facilitar su incorporación al ámbito de la reparación, de siniestros en el hogar. Este miércoles, todos ellos recibieron sus diplomas acreditativos en la oficina de Gijón.

Tanto Montes como sus compañeros vienen «de países donde hay conflictos». Como Montes muchos de ellos vinieron solos a luchar por un futuro. «Claro que siempre tenemos en mente a nuestras familias y nuestro país. Pero poder salir adelante es lo más hermoso que podemos tener», dice con una sonrisa. «Hay gente que está en peores condiciones, este taller es una oportunidad y nos ha dado herramientas para el futuro», señala. En su caso ya tenía nociones de fontanería. «Es lo que más me ha gustado, yo instalaba tuberías, por ejemplo, en mi propia casa», comenta.

Aunque no tiene «una gran barrera del idioma», sí que le llama la atención descubrir el cambio de nombre que hay entre algunas herramientas dependiendo del país. Sobre el idioma, señala que «es algo que afecta mucho más a mis compañero africanos. Pero les hemos ayudado para que la práctica fuera mucho más fructífera».

Trabajo en equipo

Uno de ellos es Madicoule Sissok, que se animó a hablar en este día tan especial para él ante sus compañeros. Llegó hace un año desde Malí, país que actualmente sufre de un conflicto armado. Poco a poco, Sissok ha ido desenvolviéndo en el idioma pudiendo ya comunicarse de forma básica. Con una sonrisa muestra su diploma. Lo que más le ha gustado del curso es que le han enseñado «a trabajar en equipo y todos los profesores han sido muy amables en todo momento».

Durante el último mes y medio, los alumnos han tenido formación en albañilería, pintura, electricidad y fontanería. El taller de aprendices quiere «dar respuesta a dos grandes debilidades que tiene el mercado de trabajo», señala Javier Mahía, responsable territorial de Accem en Asturias. Por un lado, «la falta de relevo generacional profesional para hacer frente a la actividad de diferentes sectores de nuestra región» y, por otro lado, «paliar la falta de población activa como consecuencia del envejecimiento». En este sentido, la población migrante «es un factor revulsivo». Ahora, diploma en mano, el futuro se abre ante ellos para poder lograr, en palabras de Montes, una «buena vida laboral».

Temas

Migrantes