La ministra de Vivienda ensalza la obra de Peritos y anticipa que Cimavilla y La Arena verán topados sus alquileres tras ser declarados zonas tensionadas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ensalzó hoy en Gijón como un paradigma las obras de construcción de 250 viviendas industrializadas en ... el antiguo solar de Peritos destinadas al alquiler asequible para jovénes. «El futuro del país es más viviendas asequibles como éstas, más oportunidades para la juventud española, que bajen los precios de los alquileres y que las ciudades no dejen de ser ciudades con sus barrios, con sus plazas y con sus vecinos también entendiéndose», remarcó durante una visita institucional en la que también puso en valor el acuerdo entre administraciones que ha permitido desarrollar en tiempo récord esta promoción. «O trabajamos juntas o no conseguiremos sacar proyectos como éste adelante», advirtió.

Para lograr este objetivo, Rodríguez defendió la necesidad de incrementar la inversión en políticas públicas de viviendas, como se hará en el Principado a través del Plan Estatal de Vivienda, lo que permitirá a la comunidad pasar de un presupuesto de 56 millones a 231 millones de euros para los próximos cinco años.

A preguntas de EL COMERCIO, la ministra anticipó que la declaración como zonas tensionadas en el mercado inmobiliario gijonés de los barrios de Cimavilla y La Arena implicará topar los precios de sus alquileres en aplicación de la Ley de Vivienda vigente. Afectará a las renovaciones de los contratos de arrendamiento y a los grandes tenedores de propiedades y habrá opción de bonificaciones fiscales si se bajan los precios. Pese a que el gobierno local rechaza este tipo de medidas intervencionistas, el Principado está en este momento ultimando los expedientes para declarar 16 zonas tensionadas en toda Asturias, incluidos los dos barrios gijoneses.

Rodríguez aseguró que «declarar una zona tensionada no es ningún éxito, sino que es reconocer un fracaso y ponernos a trabajar para remediarlo lo antes posible». La titular de Vivienda lamentó que en este momento hay barrio y ciudades españolas donde es muy difícil poder vivir porque los alquileres exceden los ingresos de las familias en un 40 o 50%.

En relación a la limitación de la subida de precios de las zonas tensionadas, destacó que aquellas comunidades autónmas como Cataluña que llevan tiempo aplicándola hay resultados que son extrapolables y se pueden extender a otros territorioa. «En algunos barrios de Barcelona, después de un año y medio de aplicación de la Ley de Vivienda, se ha conseguido reducir el precio de los alquileres un 8%», remarcó en presencia de responsables de la constructora Avintia, autoridades muncipales y regionales y de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

Más de 30 millones de inversión

La ministra de Vivienda aprovechó su visita a Peritos para destacar los más de 30 millones de euros de inversiones canalizadas en Gijón través de su departamento con numerosos proyectos financiados con fondos europeos. Entre ellos, la construcción de estas 250 viviendas de Peritos, que tendrá 324 plazas de garaje que se utilizarán en rotación y cuyos 3.500 metros cuadrados de superficie comercial serán ocupados por Mercadona merced a un acuerdo entre esta cadena y Avintia Inmobiliaria. Otras actuaciones relevante han sido la rehabilitación de 918 viviendas en la ciudad y las obras de rehabilitación energética de los colegios públicos de Los Campos y el de Educación Especial de Castiello.

Rodríguez aprovechó su visita al antiguo solar de Peritos para resaltar la importancia de la colaboración público-privada y aseguró que la vivienda industrializada, como la que desarrolla Avintia en Peritos, contarña con un plus de aportación de ayuda del Gobierno y de su ministerio, para que puedan hacerse realidad antes las inversiones en vivienda asequible para la población. Y en el caso del Ayuntamiento de Gijón mostró su disposición a apoyar, dentro de las ayudas de su competencia, las iniciativas que pueda tener el equipo de gobierno de Carmen Moriyón para promover pisos de protección en suelos dotacionales.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se congratuló este viernes en Gijón de que la construcción de los 250 pisos del antiguo solar de Peritos para jóvenes a precios asequibles permitirá rebajar la media del precio de mercado en la zona.

Puso de relieve que estos pisos, que se construyen en el centro de Gijón, tendrán un coste de 8,50 euros el metro cuadrado, por lo que se «reducirán los precios en la zona de Laviada y El Llano de manera muy sensible».

Para Zapico, «eso es intervenir en el mercado, reducir los precios y que ese derecho a la vivienda sea una realidad». Asimismo, manifestó su deseo de que estos pisos se llenen de «vida, futuro y juventud». También ha resaltado la importancia de la colaboración entre instituciones para llevar a término estas iniciativas.

Agilización de trámites

La alcaldesa Carmen Moriyón, por su parte, destacó que casi diez millones fondos europeos van destinados a esta promoción de viviendas y agradeció tanto al Ministerio como al Principado el que esto sea una realidad en Gijón.

Asimismo, mostró la disposición del Ayuntamiento a colaborar con otras administraciones y puso de ejemplo la modificación por el trámite de urgencia del Plan General de Ordenación (PGO) para hacer más viable esta construcción de Peritos y también la licitación de las obras de refuerzo de la EMA para garantizar el suministro de abastecimiento de agua y saneamiento a los 250 pisos anunciada esta mañana.

De igual modo, y de cara al otorgamiento por el Ayuntamiento de las licencias oportunas relativas a la promoción de viviendas de Peritos, Moriyón se ha comprometido a que, cuando llegue el momento, agilizar los trámites para concederlas «con toda la rapidez posible».