El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene durante su visita a la obra del solar de Peritos en presencia de la alcaldesa, Adriana Lastra, Ovidio Zapico y Javier Villamandos (Avintia). Jesús Manuel Pardo

La ministra de Vivienda ensalza la obra de Peritos y anticipa que Cimavilla y La Arena verán topados sus alquileres tras ser declarados zonas tensionadas

El Principado afirma que la construcción de los 250 pisos para jóvenes, con 324 plazas de aparcamiento en rotación, reducirá la media de los precios en Laviada y El Llano, y la alcaldesa tiende la mano a colaborar en más promociones de este tipo

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:08

Comenta

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ensalzó hoy en Gijón como un paradigma las obras de construcción de 250 viviendas industrializadas en ... el antiguo solar de Peritos destinadas al alquiler asequible para jovénes. «El futuro del país es más viviendas asequibles como éstas, más oportunidades para la juventud española, que bajen los precios de los alquileres y que las ciudades no dejen de ser ciudades con sus barrios, con sus plazas y con sus vecinos también entendiéndose», remarcó durante una visita institucional en la que también puso en valor el acuerdo entre administraciones que ha permitido desarrollar en tiempo récord esta promoción. «O trabajamos juntas o no conseguiremos sacar proyectos como éste adelante», advirtió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  9. 9

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento
  10. 10 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ministra de Vivienda ensalza la obra de Peritos y anticipa que Cimavilla y La Arena verán topados sus alquileres tras ser declarados zonas tensionadas

La ministra de Vivienda ensalza la obra de Peritos y anticipa que Cimavilla y La Arena verán topados sus alquileres tras ser declarados zonas tensionadas