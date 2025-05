Eva Hernández Gijón Jueves, 22 de mayo 2025, 22:06 Comenta Compartir

Fue con tan solo 17 años cuando Mónica Yugueros, jefa del área de Audiovisual de EL COMERCIO, se mudó a El Llano, concretamente a la calle Río de Oro. En aquella época, con la adolescencia en su punto más alto, la periodista no veía con buenos ojos mudarse. Ahora, a pesar de que ya no reside en el lugar, sigue siendo su «segunda casa». Es por eso que cuando la asociación vecinal de El Fumeru la invitó a dar el pregón que abrirá las fiestas hoy a las siete y media, Yugueros no se lo pensó. «Es un auténtico honor», confiesa.

Yugueros admite que antes de mudarse tenía una imagen muy distinta de El Llano. «Mi idea era que era un barrio degradado, porque todavía no había habido la reforma urbanística que cambió completamente el lugar». Del inicio del PERI se cumplen 35 años este 2025. Motivo por el cual, Yugueros no dejará de mencionar la efeméride en su pregón.

«Aunque fui muy incrédula, de repente me encontré un barrio muy nuevo y pude vivir la experiencia de la construcción de Los Fresnos y que El Llano se convirtiera en un acceso de la ciudad».

De esas primeras impresiones, mirando ahora en perspectiva, Yugueros se siente «una privilegiada» porque «en aquel momento, tener un centro comercial de esas características era algo pionero». Una instalación que ella pudo estrenar y del que recuerda ese rumor de que Rappel «había pronosticado su derrumbe», ríe. No fue el único servicio que estrenó. «Disfruté de las piscinas municipales, del centro de salud totalmente nuevo y de los paseos por el parque de Los Pericones».

La carnicería y la farmacia

Fueron veinte años los que pasó en el barrio hasta que se mudó a Nuevo Roces, donde vive actualmente. Pero su vinculación sigue siendo la misma. «Sigo comprando en la carnicería que compraba mi madre y voy a la farmacia de siempre». Esta, de hecho, es una de las cosas que más le gustan de El Llano. «Sigo notando esa calidez del barrio. Los comercios se han mantenido de generación a otra. Cuando voy a comprar me siento muy arropada», confiesa. Lo mismo le pasa al pasar por su antiguo edificio. «Conozco a todos los vecinos y ellos a mí, se sigue manteniendo esa esencia de barrio». Es por ello por lo que Yugueros intentará devolver un poco de «todo ese cariño» que este barrio que tanto le ha dado hoy durante su pregón para inaugurar los festejos de los vecinos de El Llano que, en muchos casos, se han convertido en amigos.

