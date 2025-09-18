El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángela Pumariega, Carmen Moriyón y Alejandro Calvo, en primer término, en el Consejo Social del 5 de octubre de 2024. Paloma Ucha

Moriyón reunirá al Consejo Social de Gijón para tratar los accesos al Puerto antes de finales de año

El Principado prometió en octubre de 2024 liderar una alternativa por Aboño de la que no ha habido ningún avance

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:50

Cuando se vuelva a reunir el Consejo Social de Gijón para tratar sobre los accesos rodados a El Musel habrá pasado más de un año desde que, en ese mismo marco, el Gobierno del Principado, por boca de su consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, adquirió el compromiso de liderar una alternativa al fallido vial de Jove, que pasaría por el valle de Aboño.

La alcaldesa, que en reiteradas ocasiones a lo largo de este tiempo ha manifestado que no pone en duda que el Principado está trabajando en este asunto, también ha puesto de manifiesto la falta de información al respecto por parte del Ejecutivo regional. Una información, además, que le reclaman los vecinos de la zona oeste constantemente, que siguen sufriendo un alto volumen de tráfico pesado por Príncipe de Asturias camino del Puerto.

Entre estas solicitudes de información, figura una carta firmada por los representantes vecinales de Veriña, Portuarios, Pescadores y 'Santa Cruz' de Jove, que Carmen Moriyón ha optado por entregar en mano a Alejandro Calvo, con la petición de que acepte una reunión informativa con los vecinos de la zona oeste y el Ayuntamiento. Mientras aguarda una respuesta a esta solicitud, Carmen Moriyón ha decidido 'agitar el avispero' como ya hizo en otras ocasiones con la convocatoria de un Consejo Social, que aunque no tiene fecha definida aún, fuentes municipales aseguran que se va a celebrar antes de que termine el año.

La última vez que se reunió este órgano consultivo del Ayuntamiento, en el que están representados, además de los grupos políticos, sindicatos y agentes sociales de la ciudad, las asociaciones vecinales, tuvo lugar, con carácter extraordinario, el 16 de mayo, en pleno conflicto entre el gobierno local y la Autoridad Portuaria por la cesión de la franja litoral de Naval Gijón. La suspensión unilateral por parte de la Consejería de Salud del Principado del contrato de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes estuvo en el origen de la reunión del Consejo Social inmediatamente anterior, que se celebró el 30 de enero, también con carácter extraordinario. En esta ocasión, el orden del día también incluyó el vial de Jove y el plan de vías como asuntos a tratar.

Fue el 4 de octubre, tras el fiasco del vial de Jove, cuando en la reunión del Consejo Social celebrado unos días después de que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, decidiera dar «carpetazo» al vial de Jove, Alejandro Calvo comprometió el liderazgo del Principado en dar una solución. Esta tendría como puntos fundamentales el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña de la carretera GJ-10, que en febrero acumuló un nuevo retraso por su deficiente tramitación ambiental, la mejora de la carretera GJ-1, entre El Empalme (Carreño) y el puerto de Gijón y potenciar la traza ferroviaria en el oeste de Gijón para reducir el número de camiones hacia El Musel.

