Moriyón: «Si la salud me deja y mis compañeros quieren volveré a presentarme»

«Ninguna duda» es la respuesta de Carmen Moriyón a la pregunta de si volverá a presentarse como candidata a la Alcaldía de Gijón ... por Foro Asturias en 2027. Los únicos dos condicionantes son el apoyo de los suyos y la salud. «Soy muy respetuosa con la enfermedad y los avatares que puedan venir y eso siempre lo pongo por delante, así que igual que dije en 2023, si mis compañeros me dan su respaldo y tengo salud, me presentaré», argumenta la alcaldesa. Una regidora que si se dan las condiciones aspirará a un cuarto mandato que la convertiría en la primer edil más longeva de la historia democrática de la ciudad.

En ese horizonte electoral, también surge la duda de la posibilidad de una coalición entre Foro y el Partido Popular, que están gobernado juntos en Gijón, tras la firma del pacto de colaboración parlamentaria entre ambas formaciones políticas de centroderecha en marzo y que afecta a la actividad en la Junta General.

En este asunto, la también presidenta de Foro se muestra cauta. «Aquí la política cambia mucho de un mes para otro y ahora mismo estamos muy centrados repensando muchas cosas de nuestro proyecto porque el año que viene tenemos un congreso y hay que abordarlo con la seriedad y el rigor que merece un partido que el 5 de marzo de 2026 va a cumplir 15 años», expone Moriyón, que en este punto elogia la capacidad de trabajo de su secretario general y diputado autonómico Adrián Pumares, con el que afrontará la tarea de preparar el congreso. «No nos conocíamos de nada y ahora sé que es muy fácil trabajar y entenderse con él», asegura.

De la primera experiencia de gobierno en coalición, la alcaldesa solo tiene buenas palabras después de haber gobernado siempre «en minoría absoluta» y no teme que según se vaya acercando la próxima cita electoral puedan surgir problemas que pongan en peligro el pacto. «No atisbo ninguna discordancia, ni nada extraño que, en todo caso, no se pueda arreglar según vamos avanzando y lo digo de verdad», afirma. «Ya sé que un día sale un matiz a no sé qué, pero en el día a día hay una complicidad y un trabajo en equipo que valoro muy positivamente», añade.

A la alcaldesa se le ilumina la cara al comentar que es ahora cuando ya está empezando a percibir que la ciudadanía siente como suyos los proyectos. «Sobre Naval Azul y el tema de la franja me preguntan en todos los ámbitos y gente de cualquier ideología política y profesión y también por la Universidad Europea y el Hospital Quirón», relata, para concluir que «es para estar muy satisfecho».

Al explicar cómo se ha llegado a este punto, la alcaldesa tiene clara la hoja de ruta. «El Ayuntamiento tiene que ser proactivo, dar el primer paso y no estar esperando a verlas venir», afirma. «Hay grandes proyectos de ciudad que generan expectativas porque la inversión y el dinero no esperan y luego tienes que dar servicios públicos de calidad, buen transporte público, una ciudad que esté limpia y que sea segura», enumera Carmen Moriyón.

«Gobernar bien no es recaudar más, sino generar más riqueza» Presume la alcaldesa de la situación económica del Ayuntamiento, «el único que cumplió la regla de gasto» y que ya tiene a todas sus concejalías trabajando con Hacienda en la elaboración del primer borrador de presupuesto para 2026, con el objetivo de aprobarlo en noviembre, «que facilita mucho ponerlo en marcha». «El Ayuntamiento está saneado y bien económicamente», asegura y contrapone su modelo con el de la izquierda. «Lo fían todo al aumento del IBI y de los impuestos que dependen del municipio, pero nuestra forma de gestionar es radicalmente opuesta», explica. «Primero tienes que trabajar para que Gijón sea un destino de inversión y generar actividad, que a medio y largo plazo genera ingresos, no es inmediato como subir un impuesto y meter el dinero en la saca», añade. «Gobernar bien no es recaudar más, sino generar más riqueza a través de más actividad», concluye.