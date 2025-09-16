El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Policía Local conduciendo por la avenida de La Costa, foto de archivo. J. C. T.

Herido un motorista tras chocar con un coche en la avenida de la Costa, en Gijón

Fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cabueñes

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:45

Un motorista ha resultado herido leve chocar su moto con un turismo en la avenida de la Costa, en el centro de Gijón. El suceso ocurrió a las 13.40 horas.

Según indican fuente policiales, el coche salía de la calle Luciano Castañón para dirigirse a avenida de La Costa. Presuntamente, el conductor no cedió el paso a la moto que circulaba por la avenida.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Policía Local y los servicios sanitarios que atendieron al motorista y, finalmente, lo trasladaron al Hospital Cabueñes.

