Una familia disfruta de las actividades instaladas en en el Náutico con motivo del primer fin de semana de la movilidad. Jesús Manuel Pardo

«La movilidad debe ser inclusiva y servir para quienes no tengan tantas facilidades»

La FAV inaugura el primer fin de semana centrado en esta cuestión y pone el foco en la necesidad de repensar el diseño urbano «con una mirada diversa»

María Agra

María Agra

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:11

Bajo el lema 'Una movilidad para todas', Gijón inauguró este sábado su primer fin de semana de la movilidad vecinal. Lo hizo coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, pero sin el impulso municipal. De hecho, han sido los propios vecinos, a través de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) y la Confederación Asturiana de Asociaciones Vecinales (Cavastur), quienes han organizado las actividades que, entre ayer y hoy, sentarán las bases del modelo de ciudad al que aspira Gijón.

«Estamos en 2025 y, lejos de avanzar, retrocedemos. No estamos en un discurso positivo respecto al cambio de chip en materia de movilidad», apuntó Manuel Cañete, presidente de la FAV, quien mostró su rechazo a lo que definió como «involución» en el cambio de modelo. Por su parte, María José Cuervo, presidenta de Cavastur, aportó la perspectiva del movimiento asociativo. «Vivo los temas de movilidad día a día con mis compañeros dentro de la FAV», señaló, insitiendo en la importancia de mantener una mriada cercana y práctia sobre las dificultades reales que encuentran los vecinos.

La presentadora del acto, Arancha, junto a Nuria Rodríguez, María José Cuervo y Manuel Cañete, en la carpa instalada en el Náutico. M. A.

La inauguración contó también con la presencia de la directora general de Participación Ciudadana del Principado, Nuria Rodríguez, en representación institucional quien invitó precisamente a reflexionar sobre el modelo de ciudad que se persigue y cómo la movilidad repercute en la salud. «Está muy buien que los vecinos pongan encima de la mesa esta cuestión y le recuerden a los Ayuntamientos que es fundamental. Es un aco muy concreto de democracia», remarcó.

Perspectiva de género

Aunque la movilidad es un concepto muy amplio, este año se ha puesto especial atención en los colectivos con movilidad reducida. «Hemos recibido muchas quejas en este sentido», indicó Jota Hernández, integrante de la FAV encargado de organizar el programa de actividades de estos dos días. «La movilidad debe ser inclusiva y servir para todas las personas, especialmente para quienes no tienen las mismas facilidades que la mayoría», afirmó.

También subrayó la importancia de repensar el diseño urbano a través de una mirada diversa, teniendo en cuenta el género, la edad o las capacidades. «Las ciudades parecen no estar construidas para todos. Lo que no se pelea no se consigue. Por eso luchamos con las administraciones para que la movilidad sea igual para todos», remarcó.

La jornada contó además con la ponencia de la geógrafa y urbanista Pilar Vega, quien compartió su experiencia en el análisis de cómo las ciudades responden —o no— a las necesidades reales de sus habitantes. Con esta inauguración, Gijón pretende sumarse al debate europeo sobre movilidad sostenible e inclusiva, en busca de consensos que definan la ciudad del futuro.

Este domingo, a las 12 horas, tendrá lugar una marcha accesible bajo el nombre 'Gijón Respira' desde el Náutico hasta la Lloca, en la que participarán Cote, exjugador del Sporting, y las jugadoras del Telecable Hockey.

