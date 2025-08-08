Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón Sucedió en la confluencia de la avenida de Galicia con la calle Móstoles y la accidentada fue trasladada al Hospital de Cabueñes

La mujer herida yace tendida en el suelo, en la avenida de Galicia, mientras la Policía Local y sanitarios la auxilian.

Marcos Moro Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 15:40

Una mujer de 57 años ha resultado herida durante el mediodía de este viernes en el barrio gijonés de El Natahoyo tras ser golpeada por un autobús municipal de EMTUSA que giraba de la avenida de Galicia a la calle Móstoles.

Sucedió en torno a las 13.30 horas cerca de un paso de peatones en la confluencia entre ambas calles. La mujer quedó tendida en el suelo y fue auxiliada por la Policía Local y sanitarios, concentrándose un gran número de curiosos que salieron de negocios y locales hosteleros de las inmediaciones alarmados por lo sucedido.

Una ambulancia medicalizada trasladó a la herida al Hospital de Cabueñes, con pronóstico en principio leve, para examinarla allí y descartar posibles lesiones internas.