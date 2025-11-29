Ni la lluvia puede con la Navidad en Gijón La 'estrellona', el árbol de la plaza Mayor y los tres Reyes Magos se afianzan como los favoritos de la gente: «Hay más cosas y está muy mono»

María Agra Gijón Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:54 Comenta Compartir

Lo normal, cuando Gijón enciende sus luces de Navidad, es que la gente salga a la calle en masa y se formen aglomeraciones en torno a los principales adornos navideños para conseguir las mejores instantáneas con el decorado. Pero el de este sábado no fue el mejor día para disfrutar de un paseo descubriendo las luces. Llovía, ventaba y la temperatura fue cayendo con cada nueva hora que marcaba el reloj. Sin embargo, eso no impidió que unos cuantos valientes –o encandilados por la magia de la época– saliesen, paraguas en mano, a conocer las novedades de este año.

En el Naútico, el grupo de amigos de Leo, Enol, Myriam, Eva, Alba G., Alba S., Raquel, Sofiia y Paula tenía toda la 'estrellona' para ellos solos. Son de Candás y Luanco, pero todos los años vienen a Gijón para «hacer unas fotos y ver las luces». «La lluvia no puede con las ganas de Navidad», comentaron entre risas. Este año, sus favoritos son la 'estrellona' y el 'arbolón' de la plaza Mayor. «Por lo que vimos, está muy mono», remarcaron.

Olvido García y Rafa Piñera, con la iluminación de la plaza Mayor. Jesús Manuel Pardo Lucas, Carolina y Juan, en los arcos de Marqués de San Esteban. Jesús Manuel Pardo Margarita, haciéndose un 'selfie' delante del Antiguo Instituto. Jesús Manuel Pardo 1 /

Unos metros más allá, escondida bajo un llamativo paraguas amarillo, Margarita aprovechaba los charcos que había en el suelo del Parchís para jugar con el reflejo de las luces y buscar la mejor de las bolonas y el gran lazo rojo que cuelga del Antiguo Instituto. «Estaba mirando el lazo porque refleja con la lluvia y queda muy bonito», comentó, celebrando que haya «más cosas que el año pasado». «Está quedando muy bonito», señaló.

«Mejor que ningún año»

Uno de los espacios más aclamados vuelve a ser la plaza Mayor, aunque este año se mide con la 'estrellona' y los tres Reyes Magos del Náutico para alzarse como la gran favorita de esta Navidad. Allí se detuvieron a contemplar bien todas las luces Rafa Piñera y Olvido García, matrimonio que dedicó la tarde a descubrir todos los puntos de luz de la ciudad. «Está muy bonito, merce la pena verlo», destacó Rafa. «Y además presta porque no está apelotonada toda la gente», apuntó Olvido.

Si tienen que quedarse con una favorita, no son capaces de elegir entre «el árbol de la plaza Mayor, que está mejor que ningún año, y los Reyes Magos del Naútico». Incluso se confiesan enamorados de las luces colgantes de las calles Corrida y Los Moros. «Lo demás, seguimos explorando», señalaron.

Taller de adornos navideños en Somió. E. C. Los pequeños, durante el encendido de la iluminación de la sede vecinal de Somió. E. C. Encendido del alumbrado de la asociación de vecinos de Somió. E. C. 1 /

Encendido en Somió

Y si el viernes se encendieron cinco millones de puntos de luz en Gijón, ayer fue el turno de la asociación de vecinos San Julián de Somió, que ya luce su tradicional iluminación en la fachada de la sede vecinal. Como todos los años, coincidiendo con el encendido tuvo lugar un divertido taller de adornos navideños en el que participaron unos 50 niños. «Hicieron gorros de Papá Noel, coronas, campanas, tarjetas de Navidad, muñecos de nieve y bastones de caramelo que se llevaron para poner en el árbol de casa. Marcharon encantados», destacó Soledad Lafuente, presidenta vecinal.