«Se necesitan más parques donde jugar en El Coto» La Coral Amanecer inauguró fiestas del barrio y Ana Valverde pidió mantenimiento para Moreda: «Con poco lo hacemos»

Eva Hernández Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:41 Comenta Compartir

El Coto y Moreda se unen a las celebraciones de Cimavilla con sus fiestas patronales. Los dos barrios arrancaron este viernes su programación y lo hicieron con sus pregones correspondientes.

Este año, El Coto quiso ceder este honor a la Coral Amanecer con motivo de sus 25 años federada. Fue su presidenta, Carmen del Campo Menéndez, la encargada de leer ante el público. Aprovechó el altavoz para dedicar unas palabras a las reivindicaciones históricas del barrio como las obras de la plaza de la República. «Llevamos años peleando y todavía no se han empezado». También señaló que «hay que mejorar el barrio pensando en los mayores y en los niños. Estos últimos necesitan parques donde jugar», señaló.

Asimismo, dejó un lugar para acordarse de las asociaciones que, como ellos, sufren «la cantidad de requisitos que se piden para solicitar ayudas y la excesiva burocracia». Tras el pregón se hizo entrega del premio Orgullo de Barrio 2025 que fue para la directora del centro municipal de El Coto, Carmen Magdalena García, y los vecinos Ángel Gutiérrez y Marisa García.

En Moreda, la periodista Ana Valverde fue la encargada de abrir las fiestas de un barrio considerado «joven» pues solo tiene 31 años. «Pero hasta los jóvenes se han haciendo mayores y aparecen los achaques», dijo Valverde que preguntó si había alguien del Ayuntamiento. «Mientras os invitamos a un culín de sidra tenemos una listuca de cosinas, poca cosa: aceras, carreteras con baches, las tapas de las luniminarias... Con poco lo hacemos», indicó.

Estruendo en Cimavilla

Por su parte, en Cimavilla, los más pequeños disfrutaron con la fiesta de la espuma y la gran chocolatada. Después, hubo desfile de introcharangueros y cabezudos con un gran estruendo que llenó de animación el barrio alto.

Temas

El Coto