Un niño de tres años deambula solo una hora tras escaparse del colegio en Gijón

Tiene tres años y ayer, en un descuido de sus profesores, salió del colegio por la puerta principal, que al parecer estaba abierta, caminó solo más de medio kilómetro y fue localizado por la Policía una hora después, en la avenida de Gaspar García Laviana. El episodio quedó en un tremendo susto y una denuncia en la consejería, pero podría haber tenido nefastas consecuencias.

Ocurrió a última hora de la mañana en el colegio público Montevil. Los padres del pequeño lo dejaron en clase como cada día y pasadas las dos de la tarde, después de una hora ausente del centro y cuando ya lo había encontrado la Policía Local, fueron alertados por teléfono. El pequeño ya se encontraba de nuevo en el colegio, aparentemente tranquilo. Él mismo explicó que había tomado ese camino para ir a casa de su abuela. «Lo más indignante es que en el colegio encima nos recriminaron que el niño se fuese solo, ninguna disculpa por que tuvieran la puerta abierta y haya podido salir sin ningún tipo de problema... ¡Es un niño de tres años!», explicó la madre del menor, aún con un susto tremendo en el cuerpo.

Desde la dirección del centro educativo eludieron ayer dar su versión de lo ocurrido. Al parecer, la profesora llevaba a los alumnos que tiene a su cargo desde la clase hasta el gimnasio cuando el pequeño se salió de la fila y accedió a la calle directamente. La docente se percató un cuarto de hora después de que faltaba un niño, momento en el que avisó a la dirección del colegio. Desde allí, alertaron a las fuerzas de seguridad. Se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda en los alrededores.

Nadie llamó

El menor deambuló solo durante una hora sin que a nadie le llamase la atención que un niño tan pequeño caminase solo por la calle, sin la compañía de ningún adulto. «Le salvó que sabe esperar a que los semáforos se pongan en verde, porque si no le podría haber atropellado un coche», razona su progenitora, quien asegura que ayer le negaron en la Comisaría de la Policía Nacional la posibilidad de interponer una denuncia.

Los padres y madres de los compañeros de aula se mostraban «muy preocupados» al conocer que uno de los pequeños no encontró reticencia alguna para salir del colegio. «No sabemos si llevarlos a clase, no nos quedamos tranquilos sabiendo lo que pasó. No es normal que la puerta esté siempre abierta. La responsabilidad de velar por la seguridad de los niños cuando no están los padres es del profesorado, pero visto lo visto no nos podemos fiar. Lo que ha ocurrido es muy grave», apuntan.