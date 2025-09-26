Novedades Europa: tu tienda de textil hogar en Gijón y Asturias

CREANDO VALOR GIJÓN Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:49 Compartir

El hogar es el lugar donde buscamos comodidad y bienestar, y los textiles son esenciales para crear esa atmósfera. En pleno centro de Gijón, en la calle San Bernardo 35, Novedades Europa se ha convertido desde 2012 en el punto de referencia para quienes buscan ropa de cama en Gijón, junto a manteles, cortinas, cojines, fundas de sofá, toallas y alfombras para vestir cada rincón de la casa en Asturias.

Ropa de cama en Gijón: sábanas, fundas nórdicas, edredones y mucho más

La ropa de cama es el corazón de la tienda. En Novedades Europa se encuentran sábanas de algodón percal, satén o seda, disponibles en diferentes calidades, con modelos de hasta 1000 hilos para quienes buscan la máxima suavidad y durabilidad. Esta variedad permite elegir según la estación y la preferencia de cada cliente: frescura, elegancia o lujo. A ellas se suman fundas nórdicas, colchas y edredones, que completan una propuesta pensada para ofrecer descanso y confort en cada temporada.

Tip de experto: cómo elegir tus sábanas

La calidad de unas sábanas no solo depende del material, sino también del número de hilos. El algodón percal, con un tacto fresco y ligero, es ideal para quienes buscan transpirabilidad. El satén aporta suavidad extra y un brillo elegante, mientras que la seda ofrece la máxima sofisticación. En Novedades Europa, las colecciones incluyen modelos de hasta 1000 hilos, pensados para quienes buscan la mejor experiencia de descanso.

Cortinas y visillos para tu hogar en Asturias

Las cortinas y visillos siguen siendo clave para dar personalidad a cada espacio. Con su marca propia NE HOME, Novedades Europa ofrece confección a medida y diseños que encajan tanto en hogares modernos como en ambientes más clásicos. Al producir en España y Portugal, la marca apuesta por materiales de confianza y una elaboración cuidada, con la tranquilidad de un proceso cercano y responsable.

Tendencias en edredones y fundas nórdicas para este invierno

Con la llegada del frío, los edredones y las fundas nórdicas se convierten en protagonistas. Este año destacan los tonos neutros y los tejidos naturales que aportan calidez y estilo a la vez. La tienda cuenta además con edredones nórdicos de plumón, ligeros y muy cálidos, y opciones con tejido de algodón que favorecen la transpirabilidad y el confort nocturno. La filosofía de Novedades Europa, bajo el lema «Calidad y sencillez para tu hogar», apuesta por combinar funcionalidad y elegancia sin renunciar a la cercanía.

«En Novedades Europa creemos en el valor de lo cercano: un producto bien hecho, una atención de confianza y un hogar cuidado con cariño», afirma Ascen, responsable de la tienda online.

Más información en www.novedadeseuropa.es