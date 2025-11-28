El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Balsa de Berbes (Ribadesella) que será drenada por la UME y el GOIT de la Policía Nacional para conseguir extraer los dos coches en los que podrían estar los cadáveres de madre de hija. E. C.
Desaparecidas desde 1987

Novedades en el caso de Maritrini y su bebé: empiezan los trabajos en la balsa de Ribadesella para sacar los coches

La UME y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional trabajarán a partir del martes en la bocamina de Berbes (Ribadesella) para drenar el lodo y conseguir extraer los vehículos en los que podrían estar los cadáveres de madre e hija

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:43

Comenta

El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) empezarán el martes las labores de dranaje ... de la balsa de Berbes (Ribadesella) donde se cree que pueden estar Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz, de un año, desaparecidas ambas en 1987.

