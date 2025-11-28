Novedades en el caso de Maritrini y su bebé: empiezan los trabajos en la balsa de Ribadesella para sacar los coches

El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) empezarán el martes las labores de dranaje ... de la balsa de Berbes (Ribadesella) donde se cree que pueden estar Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz, de un año, desaparecidas ambas en 1987.

La intervención de los especialistas en trabajos altamente cualificados y que entrañan una gran complejidad fue autorizada en octubre por la jueza de Instrucción número 4 de Gijón tras los indicios presentados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón. Los buzos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) rastrearon la balsa de la bocamina de espatoflúor el pasado mes de octubre y constataron la presencia en el fondo de al menos dos vehículos, tal y como señalaban los vecinos de la localidad de Ribadesella, quienes apuntaron que el marido de Maritrini, padre de la niña, había arrojado dos coches a la charca justo el año en el que se les pierde la pista. Todas las sospechas apuntan a que los restos de la mujer y su hija podrían encontrarse dentro de esos vehículos.

Para conseguir sacarlos a la superficie será necesario drenar la balsa de las varias toneladas de lodo y sedimentos que se acumulan en su interior, así como basura y vegetación. Las labores está previsto que se prolonguen varios días.

«Se acuerda que por parte de la Dirección Adjunta Operativa se dispongan los medios necesarios para continuar con los trabajos en la balsa de la bocamina de Berbes, recabando la colaboración de cuantas entidades y organismos se estimen precisos, en aras de realizar la búsqueda de restos humanos o cualesquiera otros que pudieran corresponder con las personas desaparecidas, labores de cuya organización y supervisión estarían encargados los funcionarios de la UDEV de la Brigada de Policía Judicial de Gijón», señalaba la jueza Ana López Pandiella en el auto con el que se da un impulso a la investigación.

Todas las sospechas giran sobre 'el Portugués', un hombre violento y con un pasado inquietante que en las numerosas declaraciones ante la Policía y la jueza ha aportado siempre vagas e inconexas explicaciones acerca del paradero de su pareja y su hija. En la actualidad tiene 81 años y vive en una residencia de ancianos en Zamora.

Fue detenido en 2018 en el marco de las investigaciones y durante una anterior reapertura del procedimiento. Fue extraditado desde Portugal y ofreció vagas explicaciones sobre el paradero de Maritrini y Beatriz, la hija de ambos. Relató que las había dejado en el sur de Portugal y que nunca había vuelto a saber de ellas, un extremo muy poco probable teniendo en cuenta que Maritrini, que entonces tenía 23 años, carecía de recursos y nunca había sido independiente. Menos aún con un bebé de corta edad. 'El Portugués' quedó en libertad sin cargos por falta de pruebas.

Casi cuatro décadas después de la desaparición de su familia más directa, su destino podría estar más cerca de cambiar si se confirman la sospechas de la UDEV.