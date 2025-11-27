«En la plaza de Gijón de Belén no existe la 'Noche de paz', hay que parar el genocidio»

Iván Villar Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:00 | Actualizado 13:12h. Comenta Compartir

Coincidiendo con el aniversario de la «partición de Palestina» -el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que recomendaba una unión económica en la región, entonces aún bajo administración británica- la plataforma Asturies con Palestina ha convocado para este sábado una nueva manifestación en Gijón para denunciar que «el genocidio continúa» y reclamar «un embargo de armas integral y la ruptura total de relaciones con Israel». La marcha partirá de la plaza del Humedal a las 17.30 y llegará hasta el paseo de Begoña. Su presentación en el Ayuntamiento contó con el respaldo de los portavoces municipales de PSOE, IU y Podemos.

«Los acuerdos de El Cairo fueron una pantomima montada por Donald Trump para acallar las voces contra un genocidio televisado, pero todo sigue igual. Israel no ha respetado esos acuerdos, siguen los bombardeos y la hambruna, los camiones con ayuda humanitaria continúan retenidos en la frontera con Gaza y además la violencia se está trasladando a Cisjordania, con robos y ataques masivos a la población», denunció durante la presentación de la marcha Miguel San Miguel. «No queremos ser cómplices de este genocidio, y por eso vamos a volver a exigir en la calle que no nos quedemos solo en palabras bonitas y se rompan todo tipo de relaciones con un estado genocida que se jacta de sus maldades y de incumplir la legislación internacional»

Haciendo hincapié en el aumento de la violencia en Cisjordania, recordó que «mientras vemos cómo al acercarse la Navidad las ciudades se engalanan y empezaremos a escuchar el villancico 'Noche de paz', en Belén no disfrutan de esas noches de paz, sino que es una ciudad cercada donde día tras día los colonos le roban a los palestinos sus tierras y cosechas y el ejército de Israel detiene y asesina a sus gentes». Señaló que hace años el alcalde de Belén «firmó un protocolo de colaboración con Gijón cuyo paradero ignoran las autoridades actuales» y destacó que en la localidad cisjordana «existe una plaza dedicada a Gijón».

