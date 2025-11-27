El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la manifestación por Palestina, con apoyo de los portavoces de PSOE, IU y Podemos. Simal
Nueva concentración

«En la plaza de Gijón de Belén no existe la 'Noche de paz', hay que parar el genocidio»

La plataforma Asturies con Palestina convoca una nueva marcha en Gijón para este sábado y denuncia el incumplimiento por parte de Israel de los acuerdos sobre Gaza y el aumento de la violencia en Cisjordania

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

Coincidiendo con el aniversario de la «partición de Palestina» -el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que recomendaba una unión económica en la región, entonces aún bajo administración británica- la plataforma Asturies con Palestina ha convocado para este sábado una nueva manifestación en Gijón para denunciar que «el genocidio continúa» y reclamar «un embargo de armas integral y la ruptura total de relaciones con Israel». La marcha partirá de la plaza del Humedal a las 17.30 y llegará hasta el paseo de Begoña. Su presentación en el Ayuntamiento contó con el respaldo de los portavoces municipales de PSOE, IU y Podemos.

«Los acuerdos de El Cairo fueron una pantomima montada por Donald Trump para acallar las voces contra un genocidio televisado, pero todo sigue igual. Israel no ha respetado esos acuerdos, siguen los bombardeos y la hambruna, los camiones con ayuda humanitaria continúan retenidos en la frontera con Gaza y además la violencia se está trasladando a Cisjordania, con robos y ataques masivos a la población», denunció durante la presentación de la marcha Miguel San Miguel. «No queremos ser cómplices de este genocidio, y por eso vamos a volver a exigir en la calle que no nos quedemos solo en palabras bonitas y se rompan todo tipo de relaciones con un estado genocida que se jacta de sus maldades y de incumplir la legislación internacional»

Haciendo hincapié en el aumento de la violencia en Cisjordania, recordó que «mientras vemos cómo al acercarse la Navidad las ciudades se engalanan y empezaremos a escuchar el villancico 'Noche de paz', en Belén no disfrutan de esas noches de paz, sino que es una ciudad cercada donde día tras día los colonos le roban a los palestinos sus tierras y cosechas y el ejército de Israel detiene y asesina a sus gentes». Señaló que hace años el alcalde de Belén «firmó un protocolo de colaboración con Gijón cuyo paradero ignoran las autoridades actuales» y destacó que en la localidad cisjordana «existe una plaza dedicada a Gijón».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  7. 7 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  8. 8 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  9. 9

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  10. 10

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «En la plaza de Gijón de Belén no existe la 'Noche de paz', hay que parar el genocidio»

«En la plaza de Gijón de Belén no existe la &#039;Noche de paz&#039;, hay que parar el genocidio»