Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado

Las 250 viviendas que se están construyendo en el solar de la antigua Escuela de Peritos para alquilarlas a precio asequible a jóvenes tendrán ... como contrapunto una nueva promoción residencial de 29 viviendas de lujo que se van a desarrollar en sus proximidades. Concretamente en los números 69 y 71 de la avenida de Manuel Llaneza.

El nuevo proyecto de postín está promovido por una sociedad que se llama Fercavia Torre Arias, por la unión de estas dos empresas promotoras con arraigo en la ciudad. El edificio del número 69 de la avenida de Manuel Llaneza es un inmueble con la fachada protegida cuya belleza pasa inadvertida en este momento al viandante por su pésimo estado de conservación. El año de construcción es de 1946 y representa el estilo arquitectónico de la autarquía con motivos decorativos de inspiración clásica y regionalista. El plan es intervenir para devolverle al edificio todo su esplendor de antaño y recuperar también el diseño original de los bajos comerciales.

El bloque actual del número 71, en cambio, se va a derribar y en su solar se va a levantar un edificio moderno de nueva planta. En la nueva promoción, que abarca ambos inmuebles de cinco plantas, salen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con garaje y trastero.

Los 29 pisos se pondrán a la venta en septiembre y se comercializarán a un precio que rondará sobre 4.200 euros el metro cuadrado útil. Algunas viviendas de lujo lo serán además de por precio, calidades superiores y máxima eficiencia energética, también por tamaño, ya que superarán los 100 metros cuadrados.

Lo que no tiene de momento la promoción aún es nombre comercial, aunque probablemente este acabe aludiendo a alguna toponimia o referencia que figure en las escrituras antiguas del lugar.