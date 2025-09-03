El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alijo de cocaína decomisado en la 'operación Linares'. J. M. Pardo

Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón

La jueza ha decretado su ingreso en prisión. Hay otros siete arrestados de la trama considerada la más activa de las que operaba en Asturias

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:32

La 'operación Linares', la investigación de la Policía Nacional que permitió el decomiso de 304 kilos de cocaína y consiguió desmantelar la red más ... activa de tráfico de drogas en Asturias, suma un nuevo detenido. Y ya son ocho. Los agentes han arrestado en Gijón a otro presunto integrante de la trama desarticulada el pasado mes de junio y desvelada por EL COMERCIO.

