Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón

La 'operación Linares', la investigación de la Policía Nacional que permitió el decomiso de 304 kilos de cocaína y consiguió desmantelar la red más ... activa de tráfico de drogas en Asturias, suma un nuevo detenido. Y ya son ocho. Los agentes han arrestado en Gijón a otro presunto integrante de la trama desarticulada el pasado mes de junio y desvelada por EL COMERCIO.

Se encuentra en prisión provisional, junto a otros cuatro detenidos en el marco de los mismos trabajos policiales en los que se incautó droga valorada en 27 millones de euros. La banda se abastecía de la cocaína en Portugal y luego la transportaba por carretera hasta Asturias. Contaban también con una nave industrial de Madrid que utilizaban como 'guardería'. Estaba liderada, presuntamente, por un gijonés que fue extorsionado en 2020 cuando otro grupo de delincuentes secuestró a su hermano. Desde 2006 a 2013 había sido detenido en cinco ocasiones por drogas. La investigación se centra ahora en el análisis del patrimonio de los detenidos.

Tenían un alto grado de especialización y contaban con su propio grupo de mecánicos especialistas en la modificación de vehículos para ocultar la cocaína, en dobles fondos y con sofisticados mecanismos. Fue precisamente ese vehículo el que detectaron entrando a una nave en Tremañes cuando llegaba desde Portugal cargado de cocaína. Los otros registros se llevaron a cabo en un trastero de la calle Santa Eladia, en otra nave industrial y en domicilios.

Fue durante una de esas inspecciones en la vivienda de uno de los detenidos cuando localizaron un contrato de una nave en Colmenar Viejo, por lo que los policías procedieron a alertar a la Udyco de la Jefatura de Madrid. Los agentes llegaron en el mismo momento en el que un ciudadano lituano sacaba apresuradamente 150 kilos de droga en un intento de ponerla a salvo al conocer que otros miembros de la grupo de narcos habían sido detenidos en Gijón.

Droga colombiana

La sustancia estupefaciente procedía de Colombia y entraba a la Península por la costa de Portugal. Los paquetes de cocaína estaban marcados con tres tipos de logos, como seña de identidad de cada red de narcotraficantes, una forma de controlar la distribución desde el origen. Uno de los logos era el de un conocido caballo colombiano, llamado 'Caballero de Rancho Luna', que acumuló numerosos éxitos deportivos y que murió en febrero, meses antes de la operación policial.