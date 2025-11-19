El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Alonso, Mónica Blanco, Ángela Pumariega, Teresa Sapey y Soledat Berbegal. J. M. Pardo

Nuevo espacio de diseño para el hogar 'Mónica Blanco', en Gijón

La empresaria inauguró este jueves su nuevo establecimiento en la calle Casimiro Velasco, en un acto que contó con la asistencia de la vicealcaldesa Ángela Pumariega

E. C.

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

La empresaria Mónica Blanco, fundadora de EquiAvilés, inauguró este miércoles el espacio de diseño para el hogar 'Mónica Blanco - Casa, calma, carácter'. El establecimiento, ubicado en la calle Casimiro Velasco, 20, combina nuevas tendencias, diseño y arte.

A la apertura acudieron, entre otros, la vicealcaldesa y concejala de

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Economía, Ángela Pumariega; el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso Ordás; la arquitecta, diseñadora e interiorista italiana, Teresa Sapey; la investigadora, comisaria y profesora de tendencias de diseño, Marisa Santamaría, y la consejera y directora de comunicación reputacional de ACTIU, Soledat Berbegal.

El proyecto de Mónica Blanco en Gijón no supone un cambio de rumbo, sino una evolución natural: ambas firmas se fortalecen mutuamente, uniendo experiencia técnica, visión estética y sensibilidad empresarial.

Con esta nueva división, la empresaria reafirma su compromiso con el diseño y el bienestar, apostando por crear hogares con alma: «lugares donde la funcionalidad se une a la emoción, la cultura y la autenticidad».

