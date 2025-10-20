Marcos Moro Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 19:35 Comenta Compartir

El tradicional mercadillo navideño del paseo de Begoña, conocido como Menax, se despedirá de la ciudad estas navidades con una última edición, que será la decimotercera, al concluir la concesión sobre el mismo. Sin embargo, ya se le está preparando «un relevo a la altura de la ciudad», según anunció este lunes el concejal del PP Abel Junquera, al frente de la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, que también tiene las competencias de las áreas de Consumo, Archivo y Cementerios. Junquera explicó que el presupuesto de su concejalía reservará 200.000 euros para la creación de un nuevo y gran mercado de Navidad que sustituya al Menax, certamen que, a su juicio, ha ido perdiendo en los últimos años prestancia y contenido navideño.

Sobre lo que está por venir Junquera no quiso dar muchas pistas, ni siquiera de ubicación, pero sí garantizó que «será un evento digno, atractivo y ambicioso» que contribuirá, a partir de 2026, a «dinamizar la economía local, atraer visitante y ofrecer a los gijoneses un espacio de celebración y encuentro». «Su objetivo será llenar Gijón de ilusión, comercio y vida«, aseguró el edil, que en la comisión extraordinaria de Hacienda también dio a conocer a los grupos políticos que el nuevo mercado se complementará con actividades culturales y de ocio, sin descartar tampoco que el evento incluya una propuesta hostelera propia.

«Paseo Gastro edición de invierno»

Los grupos municipales de la oposición no han acogida la iniciativa con excesivo entusiasmo y ven con recelo que Consumo organice un evento al margen de la programación navideña de la que se ocupa Divertia. También temen que esa posible inclusión de oferta hostelera sea para celebrar «una edición de invierno del Paseo Gastro».

Junquera aseguró que está por definir ubicación, diseño y desarrollo a la espera de los pliegos del contrato que le dé soporte. El edil también avanzó que esta misma Navidad se verá algún cambio en el Menax en su última edición para mejorar su oferta.

«La concejalía de Atención Ciudadana se suma a la tendencia de dar negocio a empresas privadas a costa de los recursos municipales. ¿Qué sentido tiene que, desde el servicio de Consumo, que debería dedicarse proteger a los consumidores y gestionar los mercados municipales, se programen actividades hosteleras? El gobierno municipal parece olvidar que su prioridad deben ser los vecinos y vecinas y ahora abren una especie de competición entre distintas concejalías para atraer turismo masivo con eventos en el espacio público. ¿Estas actividades se sumarán a las programadas por Divertia?», recriminó la edil socialista Marina Pineda.

Esos 200.000 euros del futuro mercado de Navidad es una de las grandes novedades de todo el proyecto presupuestario de la concejalía de Atención Ciudadana y Distritos, que moverá el próximo año un montante global de 5,5 millones de euros para, según Junquera, «poner al vecino en el centro».

