Control de la Guardia Civil en Castiello, en la plaza del Curullu. Damián Arienza

Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello

Las fuerzas de seguridad refuerzan la vigilancia ante la posibilidad de la presencia en la región de una banda itinerante especializada

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:51

Roban en cuatro chalés en la parroquia gijonesa de Castiello. Un día después de que los ladrones asaltasen cuatro viviendas en La Camocha, han vuelto a actuar en el concejo de Gijón, concretamente en la parroquia de Castiello. Emplearon el mismo modus operandi: entraron por la tarde, una vez anochecido, forzaron puertas y ventanas y una vez en el interior, registraron todas las estancias en busca de joyas y dinero en efectivo.

Los robos tuvieron lugar en las inmediaciones de la rotonda del Curullu el viernes por la tarde. Las víctimas se percataron de lo ocurrido al regresar a sus casas. En una de ellas, los propietarios aseguraron que habían dejado activada la alarma, por lo que no se descarta que los ladrones utilicen inhibidores para conseguir neutralizarlas.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han reforzado la vigilancia ante la posible presencia de una banda itinerante especializada en robos en viviendas que pueden aprovechar los días de pocas horas de luz para cometer los golpes.

