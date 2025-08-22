El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Edificio de la ampliación de Cabueñes, cuyas obras se paralizaron en enero de este año. J. M. Pardo
Gijón

Las obras de Cabueñes paralizadas en enero tendrán vigilancia y mantenimiento para evitar su deterioro

«Habrá una contratación para todo este tiempo hasta que empiecen de nuevo los trabajos», dice la consejera de Salud, Concepción Saavedra

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:35

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, encaja ya con deportividad cada vez que visita Gijón la obligada pregunta sobre la marcha del nuevo ... proyecto de las paralizadas obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. En esta ocasión, la consejera acudía a la ciudad ayer para hacer una visita a la Asociación Gijonesa de Caridad, donde confirmó que la «buena noticia» es que «seguimos los plazos que nos habíamos marcado». «La idea es que en 2026 podamos volver a a ver las obras de Cabueñes», aseguró.

