Las obras de Cabueñes paralizadas en enero tendrán vigilancia y mantenimiento para evitar su deterioro

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, encaja ya con deportividad cada vez que visita Gijón la obligada pregunta sobre la marcha del nuevo ... proyecto de las paralizadas obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. En esta ocasión, la consejera acudía a la ciudad ayer para hacer una visita a la Asociación Gijonesa de Caridad, donde confirmó que la «buena noticia» es que «seguimos los plazos que nos habíamos marcado». «La idea es que en 2026 podamos volver a a ver las obras de Cabueñes», aseguró.

Sin embargo, hasta que ese momento llegue, que será a finales de 2026 si efectivamente se cumplen los plazos y previsiones del Principado, preocupa también el evidente deterioro de lo ya construido hasta que el Gobierno regional echara el freno a las obras en enero ante los incumplimientos de la UTE concesionaria, formada por FCC y Los Álamos.

En el momento en el que se paralizaron los trabajos, el edificio del nuevo bloque de la futura ampliación hospitalaria ya había alcanzado las siete alturas previstas en el proyecto inicial y se había iniciado el cierre de la fachada con ladrillo. A preguntas de EL COMERCIO, Concepción Saavedra reconoció que la intención del Ejecutivo es hacer una primera contratación para evitar el deterioro de la edificación ya existente, que comprende 51.232 metros cuadrados, superficie que prácticamente duplica la existente.

«El primer encargo que se hizo a Tragsatec –la empresa pública a la que Salud ha confiado los trámites para desencallar el proyecto de ampliación–, y que se está haciendo, fue en relación al levantamiento topográfico, ver cómo queda la estructura y todo lo que hay allí para conocer la situación antes de empezar la obra y el nuevo proyecto», señaló la consejera. «Pero al mismo tiempo, va a haber una contratación de seguridad y de mantenimiento durante todo este tiempo hasta que empiecen las obras».

El próximo mes debería haber novedades ya sobre el proceso de redacción del nuevo proyecto constructivo. cuyo plazo para la presentación de ofertas se cerrará dentro de dos semanas, el 5 de septiembre. El nuevo proyecto debe contemplar la petición de Salud de que el futuro edificio cuente con 3.000 metros cuadrados más, con la construcción de una nueva planta en altura. En ellos, se instalarán dos UCI que estarán comunicadas para facilitar el crecimiento, según las necesidades que pueda haber, y los hospitales de día hematológico y oncohematológico.

Además, tal y como ha venido reiterando la consejera desde que se conoció su decisión de paralizar las obras por los retrasos acumulados, se aprovechará para incluir en el proyecto las zonas de esterilización, farmacia, laboratorio y hemodiálisis, que no estaban previstas inicialmente.

Pocos médicos en El Coto

Por otro lado, la consejera también se refirió a la falta de facultativos en algunos centros de salud de la ciudad durante estas fechas, que achacó a «incidencias sobreañadidas». «Tenemos más de 200 dispositivos de Atención Primaria y hacemos una planificación en relación a las vacaciones de los profesionales que permite hacer la mayor cobertura asistencial y cubrir el mayor número de incidencias, pero a veces los profesionales también pueden coger una baja o tener una situación que hace que un día determinado pueda haber una situación más complicada en un centro de salud», señaló.