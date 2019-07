Las obras de la estación intermodal se retrasan hasta 2021 por la demora de su estudio técnico La alcaldesa Ana González, acompañada del director de gabinete Celso Ordiales, durante la reunión que ambos mantuvieron con el secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, y miembros de su equipo en el Ministerio de Fomento. / NEWSPHOTOPRESS Fomento reconoce ante la alcaldesa que «aún faltan nueve meses» para que el documento clave del plan de vías salga a información pública MARCOS MORO GIJÓN. Jueves, 25 julio 2019, 00:26

El desarrollo del plan de vías va a seguir acumulando retrasos y el inicio de las obras de la estación intermodal quedará ahora aplazado, como mínimo, hasta finales de 2021. El Ministerio de Fomento reconoció ayer a la alcaldesa Ana González que «aún faltan nueve meses» para concluir la primera fase del estudio técnico, definir la solución constructiva para la terminal mixta de trenes y autobuses, y poder sacar el documento a información pública. Esta demora, concretada por el secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, obligará a revisar el cronograma de obras que las tres administraciones implicadas en Gijón al Norte venían tomando hasta ahora como referencia.

En aquel cronograma elaborado cuando aún gobernaba el PP en Madrid, y que data de la primavera de 2018, se situaba entre los meses de mayo y junio de 2020 el arranque de la obra civil de la estación intermodal.

Con la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y dio entrada a Pedro Sánchez en el Ejecutivo central todos los proyectos y estudios en marcha relacionados con la integración ferroviaria gijonesa se ralentizaron para realizar ajustes y la prueba es que el nuevo convenio de financiación del plan de vías no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el pasado 24 de mayo con las nuevas cláusulas económicas introducidas por el equipo del ministro en funciones, José Luis Ábalos. La versión definitiva del convenio, a diferencia de los borradores de la época del PP, elude referencias temporales concretas para el inicio de las sucesivas obras ferroviarias y solo incluye un programación de actuaciones entre 2019 y 2025 en uno de sus anexos con las cantidades destinadas cada año para la estación intermodal y el cubrimiento de las vías hasta la calle Bertolt Bretch y avenida Príncipe de Asturias.

Pero si se suma el medio año de retrasos que generaron los cambios políticos en Madrid a los nueve meses que calcula ahora Fomento que tardará en estar el estudio informativo de la estación intermodal, con su comparativa de ubicaciones, el resultado es que hasta el último trimestre de 2021 puede seguir transcurriendo el tiempo sin que se mueva una sola piedra en los terrenos del 'solarón'.

Sea como fuere, durante la campaña de las municipales, en una visita al 'solarón' gijonés, Ábalos se jactó de que su Gobierno «solucionó en diez meses un problema de 17 años».

«El estudio informativo de la estación intermodal va con retraso. Inicialmente e esperábamos que la primera parte fuera ya conocida en verano, pero hay retraso y el cálculo que hacen es que faltan nueve meses para poder someter el informe a información pública». Ese fue el gran titular con el que la regidora socialista salió ayer del encuentro que mantuvo con el secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, y miembros de su equipo en la sede del Ministerio de Fomento.

Ana González, que viajó a Madrid acompañada de su director de gabinete Celso Ordiales, explicó que las causas esgrimidas por Fomento para esta situación son fundamentalmente dos. Por un lado que aunque el estudio se adjudicó a la consultora Ineco en junio del año pasado los trabajos no arrancaron de forma efectiva hasta julio y con el añadido de que hubo que subcontratar a una ingeniería para cumplir con el encargo. Pero el aspecto fundamental es la «complejidad» del terreno y de la elaboración del propio estudio técnico.

La alcaldesa indicó que el equipo del ministerio estima que después de estos nueve meses de demora «no prevén más variaciones significativas» para presentar el estudio informativo, que aún tiene otro año entero para someterse a información pública, contestación de alegaciones y cumplir con toda la tramitación ambiental.

Avanzó que a partir de ahora el Ayuntamiento mantendrá «contacto directo» con Fomento para conocer los avances y comprobar «el buen ritmo del estudio». Pese al revés que supone este nuevo retraso para el desarrollo del plan de vías, González subrayó que desde Fomento «son conscientes de lo prioritario de esta actuación y de lo importante que es para Gijón culminar este proyecto».

Respecto al posible retorno de la ubicación de la estación a Moreda, aseguró que «ese debate no está reabierto y no es real». «Hay un convenio firmado que dice donde va a estar la estación (junto al Museo del Ferrocarril) y no hay ningún documento que diga otra cosa», apuntó. «Decidir ya lo que va a determinar este informe me parece osado, precipitado y al menos imprudente», zanjó.

La Federación Vecinal Urbana (FAV) adelantó ayer que «pedirá a la alcaldesa que reúna a la sociedad civil y a los grupos municipales para informar sobre los detalles de los retrasos anunciados».

A pesar de que la parte de obras de la estación y de su acople con el túnel se retrasa por la demora del estudio informativo, sí se puede avanzar en la parte de la obra civil que tiene que ver con los trabajos para prolongar el túnel hasta Cabueñes y ensamblar las estaciones que quedaron pendientes en el tramo ya ejecutado (plaza de Europa, El Bibio y Justo del Castillo). Todos los proyectos están contratados y en fase de redacción. Tragsa está adecuando el túnel del metrotrén para reponer las instalaciones dañadas por el agua ya extraída. Estas labores durarán tres meses.