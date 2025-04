Las obras de la Jefatura de la Policía Local, paralizadas

M. MORO GIJÓN. Martes, 17 de diciembre 2019, 00:59 Comenta Compartir

Las obras de construcción de la nueva sede de la Policía Local permanecen paralizadas desde hace semanas por un imprevisto que se ha encontrado la constructora Acciona al ponerse a excavar en la parcela situada entre el Palacio de Justicia y la pasarela peatonal que une el Polígono con Moreda.

Según explicaron fuentes municipales, la empresa adjudicataria del proyecto de construcción , en la fase de corrimiento de tierras, se topó con unos suelos de hormigón correspondientes a una antigua fábrica industrial. Unos suelos que podrían corresponder a la desaparecida Fábrica de Moreda o a la factoría que tuvo en esos mismos terrenos Campsa. Sea como fuere, el proyecto adjudicado a principios de año a Acciona por un importe de 7,69 millones de euros (IVA incluido) «no incluye partidas necesarias para ejecutar las excavaciones conforme a lo que se encontró» de forma sorpresiva allí. Parece claro que los sondeos realizados en su momento en esa parcela no se hicieron bien. Y al no tener la salvaguarda necesaria para continuar, se acordó entre constructora, dirección técnica y Ayuntamiento «parar para no aumentar el problema y darle una solución de acuerdo a la ley para que las obras, cuando se retomen, lo hagan por la buena senda».

La paralización ha llegado en un punto muy inicial de los trabajos que arrancaron el pasado mes de octubre y se interrumpieron a finales de noviembre. Todo el material de escombro removido en el solar anexo al Palacio de Justicia permanece apilado en la parte de la parcela que queda detrás de la pasarela peatonal, a la espera de su traslado a las instalaciones de Cogersa. Desde el Ayuntamiento se asegura que estos residuos ni son tóxicos ni están contaminados, a pesar que tanto vecinos de El Polígono como el sindicato policial Sipla habían escuchado otra versión.

Por parte del Consistorio tampoco se quiere hablar aún de lo que parece inevitable como consecuencia de este parón. El encarecimiento del proyecto y nuevos retrasos para un edificio que se ha ido demorando en el tiempo por la tardanza que acumuló el arranque de los trabajos. Por contrato están programados 30 meses de obras con lo que ya se contaba con que la sede no pudiera estar operativa hasta 2022.