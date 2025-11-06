Odile Rodríguez de la Fuente: «Imagino un futuro donde los pueblos sean la base de este mundo tan globalizado»

Odile Rodríguez de la Fuente (Madrid, 1973) es una bióloga, productora de cine y divulgadora científica española. Su trabajo se ha centrado en la emergencia ... climática y sus efectos en los seres humanos. Fue fundadora y directora general de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que lleva el nombre de su padre, quien fue un reconocido naturalista y divulgador ambientalista español. Odile Rodríguez, quien ha recibido diversos premios en España por su labor de defensa medioambiental y divulgación científica, reflexiona con EL COMERCIO sobre la importancia de cuidar el medioambiente, la biodiversidad y la naturaleza.

–Su padre marcó un antes y un después en la forma de ver la naturaleza. ¿Cómo ha cambiado la comunicación ambiental en España desde entonces?

–En tiempos de mi padre no existía Internet y a partir de ahí todo el mundo de las redes sociales. En ese sentido ha cambiado mucho la comunicación, pero para bien, porque ha mejorado la tecnología con la que se graba, aunque el estilo permanece igual.

–Hoy los mensajes sobre ecología circulan más por las redes sociales que por la televisión. ¿Se está ganando impacto o perdiendo profundidad?

–Yo soy de la antigua escuela y de las que piensa que necesitamos más profundidad definitivamente. A mí lo que más me preocupa con el tipo de comunicación que se está haciendo actualmente, es que ha entrado la política y la ideología de lleno, en temas que deberían de ser absolutamente transversales. La naturaleza o la biodiversidad son temas que son totalmente independientes de cualquier tipo de ideología o de política.

–¿Cree que el cine y los documentales siguen teniendo fuerza para cambiar la consciencia ambiental de la sociedad?

–Sí. Los documentales pueden cambiar completamente la conciencia de las personas que los ven porque están cada vez mejor hechos y porque nos desvelan realidades a las que normalmente no tendríamos acceso. El problema es conseguir que los vean el máximo número de personas que es el mayor reto ahora mismo en nuestra sociedad.

–¿Qué producciones destacaría como ejemplo de buena comunicación sobre la naturaleza?

–Creo que 'Oceanos' de David Attenborough, así como todas las series de David Attenborough.

–¿Cómo se puede comunicar la urgencia ambiental o el cambio climático sin caer en el catastrofismo ni el desánimo?

–Creo que hay que saber jugar con la narrativa. Al final se trata de saber hilar historias que interesen, que generen curiosidad, que seduzcan, que generen asombro. Y luego, entremezclado en esa historia, evidentemente se pueden introducir los elementos más crudos o de llamada de atención, pero sin que eso sea el único mensaje que se transmita.

–Las nuevas generaciones muestran interés por lo verde, pero también viven muy desconectados del entorno rural. ¿Cómo se puede tender ese puente?

–El hecho de que los jóvenes vivan conectados con lo verde o que sean más ecológicos, o que muchos de ellos, incluso, estén haciéndose veganos o vegetarianos parece demostrar que tienen una mayor empatía y sensibilidad por los temas que tienen que ver con la naturaleza. A mí me parece más fácil trabajar con ese tipo de público que con personas que no sienten ningún tipo de afinidad por la naturaleza.

–¿Qué mensaje le gustaría dejar al público sobre el poder del cine y la comunicación?

–Me parece que todavía hay mucha gente que está siendo manipulada por ideologías políticas y me parece que hay que comunicar mucho más para empoderar a la gente. Yo imagino un futuro en el que los pueblos sean las unidades básicas de un mundo globalizado, porque los pueblos son los cimientos de una civilización planetaria. Visualizo un futuro en el que los pueblos vuelvan a cobrar vida, donde vivamos en armonía con la naturaleza, y donde seamos una especie clave que cultiva biodiversidad.