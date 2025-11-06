El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Odile Rodríguez de la Fuente. José Ramón Ladra

Odile Rodríguez de la Fuente: «Imagino un futuro donde los pueblos sean la base de este mundo tan globalizado»

Naturaleza y biodiversidad ·

«Hoy en día hay mucha gente que está siendo manipulada por ideologías políticas, en temas que deberían ser transversales»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

Odile Rodríguez de la Fuente (Madrid, 1973) es una bióloga, productora de cine y divulgadora científica española. Su trabajo se ha centrado en la emergencia ... climática y sus efectos en los seres humanos. Fue fundadora y directora general de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que lleva el nombre de su padre, quien fue un reconocido naturalista y divulgador ambientalista español. Odile Rodríguez, quien ha recibido diversos premios en España por su labor de defensa medioambiental y divulgación científica, reflexiona con EL COMERCIO sobre la importancia de cuidar el medioambiente, la biodiversidad y la naturaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  3. 3 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  4. 4

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  9. 9 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  10. 10 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Odile Rodríguez de la Fuente: «Imagino un futuro donde los pueblos sean la base de este mundo tan globalizado»

Odile Rodríguez de la Fuente: «Imagino un futuro donde los pueblos sean la base de este mundo tan globalizado»