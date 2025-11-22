El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas «Es el mejor reflejo de la buena salud económica del Consistorio y del crecimiento de la ciudad», destaca María Mitre

La Concejalía de Hacienda prevé aprobar a lo largo de diciembre una oferta de empleo público para el Ayuntamiento y sus organismos autónomos (fundaciones municipales de Cultura y Servicios Sociales y Patronato Deportivo Municipal) con un total de 79 plazas y que el gobierno municipal destaca como «la mayor convocatoria de empleo público en la historia del consistorio». Casi dos tercios de ellas, un total de 49, serán plazas correspondientes al «turno libre», abiertas por tanto a cualquier interesado que cumpla los requisitos establecidos para cada una de ellas. Las 30 plazas restantes corresponden a promociones internas.

«Poder aprobar la mayor convocatoria de empleo público de la historia del Ayuntamiento es el mejor reflejo de su buena salud económica y del crecimiento de la ciudad», destacó la edil de Hacienda, María Mitre. Consideró «una gran noticia que el Ayuntamiento crezca, porque repercutirá en mejores servicios al ciudadano, una mayor agilidad como administración y la posibilidad de generar una estructura más moderna y ajustada a los tiempos».

Al Ayuntamiento propiamente dicho le corresponden 62 plazas, tanto de funcionarios como de personal laboral, con 36 plazas destinadas al turno libre y 26 de promoción interna. Destaca la oferta de la Policía Local, con diez plazas: cuatro de promoción interna como inspector, intendente (2) y comisario y seis de turno libre para nuevos agentes (uno bajo la fórmula de 'movilidad', para traslados desde otros ayuntamientos). En el servicio de extinción de incendios y salvamento se ofertarán cinco plazas, una de ellas para promocionar a sargento y cuatro para entrar como bombero. Otras 47 plazas se repartirán entre otros servicios municipales e incluyen entre otros, auxiliares de servicios, informáticos, dos educadores infantiles, un psicólogo, un arquitecto y un sociólogo.

La Fundación Municipal de Cultura ofertará ocho plazas (dos de ellas de promoción interna), que incluyen la de director de programas de museos, técnico auxiliar de bibliotecas o auxiliar administrativo. En Servicios Sociales habrá seis plazas (una de promoción interna) como educador social, trabajador social o auxiliar administrativo o de servicios. Y para el Patronato Deportivo Municipal se ofrecerán dos plazas en turno libre (oficial de oficios y técnico auxiliar de programas deportivos) y una de promoción interna (técnico auxiliar).