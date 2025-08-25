El Oktoberfest de Gijón vuelve a la plaza de toros Después de seis años retorna a su ubicación original y lo hará del 11 al 21 de septiembre

L. Fonseca Gijón Lunes, 25 de agosto 2025

Vuelta a sus orígenes. El tradicional Oktoberfest de Gijón regresará a la plaza de toros. Lo hará, según confirmó este lunes la organización, del 11 al 21 de septiembre próximo y lo hará «por todo lo alto». «Después de seis años retomamos el lugar donde todo comenzó hace más de una década, la plaza de toros de El Bibio, dónde se fraguó el espíritu original de la mejor fiesta de Asturias. Un escenario emblemático que marcará el regreso de las grandes celebraciones como solo aquí sabemos hacerlo».

Asimismo, en esta edición de 2025, el Oktoberfest se une oficialmente a la red Paulaner en España. «Hemos alcanzado una meta, un antes y un después en la historia del festival en Gijón, siendo el tercer evento del país en lograrlo», explican sus promotores. Serán diez días de festival en la plaza de toros, a partir de las siete de la tarde. Cervezas Paulaner lo hará con tres grifos: Weissbier, Münchner Hell y Salvator; 2 botellines especiales: Oktoberfest Märzen y Weissbier Dunkel y habrá también opciones 0,0%, radler, sin gluten y refrescos.

Este año habrá también lo «último en tendencias gastronómicas, ya que contaremos con 'Proper Kebab', con su apuesta por el kebab de pollo, berenjena andaluza y boniatos; 'Okkapi Smoke BBQ', con un bandeja de ahumados con mucho acento alemán; 'Arde Lvcus', con 2 tipos de hamburguesas, perrito alemán, unos buenos nachos con queso y guacamole, tequeños y una dulce sorpresa; 'La Curuxera', con una deliciosa oferta de pizzas al estilo napolitano; 'Potato Bowl', con sus 4 variedades de patatas fritas con riquísimos toppings. »Todos los días contaremos con la mejor selección musical, así como de juegos y concursos ¡con muchos premios y regalos!«, anuncia la organización del evento que se presentará oficialmente el 2 de septiembre.