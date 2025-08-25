El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Oktoberfest en la edición del año pasado, en el parque de los Hermanos Castro, en Gijón. J. M. Pardo

El Oktoberfest de Gijón vuelve a la plaza de toros

Después de seis años retorna a su ubicación original y lo hará del 11 al 21 de septiembre

L. Fonseca

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:04

Vuelta a sus orígenes. El tradicional Oktoberfest de Gijón regresará a la plaza de toros. Lo hará, según confirmó este lunes la organización, del 11 al 21 de septiembre próximo y lo hará «por todo lo alto». «Después de seis años retomamos el lugar donde todo comenzó hace más de una década, la plaza de toros de El Bibio, dónde se fraguó el espíritu original de la mejor fiesta de Asturias. Un escenario emblemático que marcará el regreso de las grandes celebraciones como solo aquí sabemos hacerlo».

Asimismo, en esta edición de 2025, el Oktoberfest se une oficialmente a la red Paulaner en España. «Hemos alcanzado una meta, un antes y un después en la historia del festival en Gijón, siendo el tercer evento del país en lograrlo», explican sus promotores. Serán diez días de festival en la plaza de toros, a partir de las siete de la tarde. Cervezas Paulaner lo hará con tres grifos: Weissbier, Münchner Hell y Salvator; 2 botellines especiales: Oktoberfest Märzen y Weissbier Dunkel y habrá también opciones 0,0%, radler, sin gluten y refrescos.

Este año habrá también lo «último en tendencias gastronómicas, ya que contaremos con 'Proper Kebab', con su apuesta por el kebab de pollo, berenjena andaluza y boniatos; 'Okkapi Smoke BBQ', con un bandeja de ahumados con mucho acento alemán; 'Arde Lvcus', con 2 tipos de hamburguesas, perrito alemán, unos buenos nachos con queso y guacamole, tequeños y una dulce sorpresa; 'La Curuxera', con una deliciosa oferta de pizzas al estilo napolitano; 'Potato Bowl', con sus 4 variedades de patatas fritas con riquísimos toppings. »Todos los días contaremos con la mejor selección musical, así como de juegos y concursos ¡con muchos premios y regalos!«, anuncia la organización del evento que se presentará oficialmente el 2 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  6. 6 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  9. 9 Mbappé acaba con la ilusión azul
  10. 10

    Oviedo lidera en España la subida de precios de las viviendas más caras con un incremento del 43%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Oktoberfest de Gijón vuelve a la plaza de toros

El Oktoberfest de Gijón vuelve a la plaza de toros