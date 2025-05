Olaya Suárez, portavoz y edil de Podemos en Gijón: «El gobierno local tiene gran capacidad para los eslóganes, pero no hay nada detrás»

Después de dos años en el otro lado del tablero, la única concejala de Podemos en, Olaya Suárez (Gijón, 1993), echa la vista atrás ... para analizar su papel en la oposición. Está «orgullosa» de estar llevando la voz de los vecinos a las instituciones en un mandato «marcado por la polémica» y la «traición histórica» de Foro a Gijón.

–¿Qué balance hace de estos dos años?

–Nuestro propósito era traer la voz de los vecinos y creo que estamos cumpliendo. Llevamos más de 30 reuniones con entidades vecinales y más de 70 con colectivos y entidades de la sociedad civil. Siendo la única concejala de Podemos, estoy muy orgullosa de haber traído más de 350 iniciativas a comisión y al Pleno. Muchas se aprobaron, pero hay una carencia del gobierno para cumplir con los compromisos que adquiere. Lo vemos en el CMI de Nuevo Roces, el parque infantil de Tremañes, el Bono Cultural Joven o las mejoras en el 11x12.

–¿Cuáles han sido sus logros?

–Las iniciativas que hemos conseguido sacar adelante, con todas las diferencias que tenemos con el gobierno. En algunos proyectos hemos conseguido su apoyo, como en el CMI de Nuevo Roces, el impulso al complejo deportivo de La Calzada o las mejoras que aprobamos para El Muselín.

–¿Y lo negativo?

–No verlo ejecutado tan rápido como quisiéramos. A veces vemos las iniciativas postergadas, sin edil o sin reflejo en las partidas presupuestarias, pero seguimos peleando porque es lo que nos toca. No está en nuestra mano ejecutar las ideas que quisiéramos.

–¿Qué objetivos se marca su partido para los próximos dos años?

–Forzar al gobierno a que cumpla sus compromisos con la ciudadanía y seguir atendiendo las necesidades de la gente desde lo que nos trasladan las asociaciones. Nosotros hacemos una oposición firme, pero constructiva, y queremos que Xixón esté mejor en 2027 que en 2023.

–¿Alguna iniciativa concreta?

–El CMI de Nuevo Roces, ya que el concejal del ramo no deja de dar largas y marear a los vecinos, o el complejo de La Calzada. Seguiremos insistiendo en las medidas contra la contaminación, porque no vemos mejoras reales, y en la vivienda.

–¿Cómo es su relación con el gobierno en el Pleno?

–Hay concejales con los que sí se puede colaborar y suele depender de cómo reaccionan a las iniciativas que llevamos. Algunos se lo toman como un ataque personal e intentan invisibilizar a la oposición, hasta el punto de no invitarnos a actos para que no salgamos en la foto. Y no depende tanto del partido como de la persona.

–¿Qué opina de la labor del resto de grupos de la oposición?

–Echamos en falta una actitud más propositiva por parte de algunos grupos. Cuando estás gobernando hay temas en los que necesitas buscar consensos y ahí nos van a encontrar siempre. Nosotros tendemos la mano para que haya proyectos de ciudad, pero hay gente que está por destruir y por llevar la contraria, aunque sea beneficioso para Gijón.

–¿Falta unión de la izquierda?

–Cada grupo tiene que hacer su autocrítica. Nosotros estamos haciendo una oposición leal a la institución y la ciudad, pero muy firme en lo que no estamos de acuerdo. Si otros grupos quieren hacer oposición de manera destructiva, aunque ideológicamente podamos estar más cercanos a ellos, no nos van a encontrar. Estamos pensando en la ciudad, no en las elecciones de 2027.

–El Pleno rechazó su iniciativa de reclamar un replanteamiento para el 'solarón' y someterlo a consulta ciudadana.

–Es una traición a la ciudadanía por parte de Foro y de la alcaldesa. PP y PSOE no se escondieron, ellos querían construir viviendas de lujo y es lo que defendieron, pero Foro prometía un gran parque verde. Y sobre no someterlo a consulta, ¿qué miedo se le tiene a la democracia? Quieren que la opinión de los vecinos se reduzca a votar cada cuatro años.

–¿Qué le parece la idea de reducir un 30% la eficabilidad rebajando la altura de los edificios?

–Es lo mismo, solo que las torres que nos van a tapar la vista y la apertura hacia el mar van a ser un poco más bajas. Hablamos de una torre de 22 pisos y edificios de 14 alturas. Tenemos una ciudad muy contaminada y necesitamos zonas verdes en el núcleo urbano, pero no me vale poner zonas verdes en los tejados para que cuando mires desde Google Maps se vea de ese color.

–Insisten mucho en la participación ciudadana. ¿Cómo ve ese área?

–Falta el reglamento de participación ciudadana, que lleva prometido desde el principio del mandato y no sabemos en qué fase está. Se andan pasando la pelota entre concejales y servicios municipales y nos preocupa que no termine de aprobarse. Después queda el reglamento de Consejos de Distrito, para el que tampoco tenemos fechas, aunque el concejal nos llegó a decir que probablemente acabarían el mandato y no estaría. Cuando asumió las competencias eliminó del nombre la participación ciudadana y eso ya fue una declaración de intenciones. Lo estamos viendo: no se les quiere dar esa voz porque a este gobierno le molesta cuando la gente habla.

–¿Qué opina de la oposición de la Autoridad Portuaria a cumplir con la cesión de la franja de Naval Azul?

–No se entiende. Había un acuerdo por la cesión del suelo y, ahora, la Autoridad Portuaria da cada semana razones distintas para esquivar cumplir con lo que firmó. Todos los grupos estábamos presentes en aquella firma y la compraventa se hizo con el compromiso de ceder gratuitamente esos terrenos. Andar enredando solo provoca discusión, enfrentamiento y un conflicto entre administraciones que no trae nada bueno. Yo me pregunto: ¿qué buscan?

–¿Cree que acabará en tribunales?

–Espero que no, pero está claro que hay que cumplir el acuerdo. No pueden desentenderse y renegar ahora de lo firmado por el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, nombrado además por el mismo partido. Estamos cansados de los proyectos inacabados y de que las cosas provisionales se vuelvan semipermanentes.

–Se acerca el mes del Orgullo. ¿Cómo lo afrontan tras la polémica del año pasado?

–Con tranquilidad, pero veremos lo que va pasando. Si se vuelve a intentar hacer una declaración institucional, nosotros la vamos a apoyar y se tendrán que retratar el resto de grupos. El problema no es si firma la derecha, sino grupos que se dicen progresistas y que yo dudo si van a firmar, porque no lo hicieron en contra de las agresiones contra el colectivo LGTBIQ+. Sería una vergüenza no sacarla adelante y que esta vez sea de mano del PSOE.

–¿Cómo valora la gestión del gobierno municipal?

–Hemos visto su gran capacidad para hacer eslóganes. El problema es cuando no hay nada detrás. ¿Qué ha cambiado en Gijón en estos dos años? Se olvidan sistemáticamente de los proyectos que prometen y las inversiones se destinan al centro y este de la ciudad, abandonando el oeste y el sur.

–¿Está percibiendo un auge de la derecha en Gijón?

–Se están blanqueando los discursos de la ultraderecha y las derechas que se consideran democráticas están entrando en los gobiernos. Eso hace que se normalicen sus discursos y ahí vemos el aumento de las agresiones contra el colectivo LGTBIQ+ en Asturias. Yo afronto esta ola reaccionaria con miedo. Estamos viendo a nivel internacional, en Argentina y Estados Unidos, cómo se van haciendo con los gobiernos y eso puede suponer retrocesos en muchos derechos ya conquistados. Es el momento de que la izquierda se ponga en pie y marque un discurso completamente distinto.