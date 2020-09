La oposición critica la incertidumbre sobre las estaciones del plan de vías Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos. Acusa al equipo de gobierno de no informar sobre la paralización de los trabajos para diseñar la de la plaza de Europa I. V. GIJÓN. Martes, 15 septiembre 2020, 01:02

Toda la oposición coincidió ayer en criticar la falta de certidumbre sobre las estaciones del plan de vías, después de que ayer EL COMERCIO adelantara que Adif ha dejado temporalmente «en suspenso» la redacción del proyecto para la que tendría que ser la primera parada de los Cercanías una vez superada la estación intermodal. Su emplazamiento -junto a la plaza de Europa o en Pablo Iglesias- estará condicionado por la ubicación de la anterior en Moreda o junto al Museo del Ferrocarril, una decisión para la que el Gobierno del Principado se ha alineado junto al municipal, apostando por Moreda como «la mejor solución».

«Nos gustaría que tanto la alcaldesa como el consejero nos ofrezcan más certezas y menos palabrería en relación a las supuestas ventajas de instalarla ahí», señaló el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo. La formación naranja no se opone a un cambio de emplazamiento con respecto a lo recogido en el convenio de Gijón al Norte, pero remarca que «lo importante es tener garantías de que se va a ejecutar ya». En este sentido, señala que «además de cerrar cuanto antes el debate sobre su ubicación, necesitamos plazos y presupuestos» y urge al Gobierno central a «demostrar su compromiso real con la obra incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado una partida que permita al menos iniciar la obra civil de las estaciones del metrotrén».

Elportavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, manifestó «una desconfianza absoluta en lo que digan los socialistas sobre el que podría ser el mayor proyecto para nuestro municipio» y aseguró que su partido «es firme y conforme al histórico pacto firmada por todas las administraciones y respaldado por la mayoría social», que situaba la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril. «Que el PSOE se haya descabalgado y ahora trate de marear la perdiz con nuevos informes y retrasos no nos sorprende, pero nos duele como gijoneses».

Laura Tuero, de Podemos-Equo, lamentó por su parte que no se hubiera informado a la oposición de la paralización de los trabajos para diseñar la estación de la plaza de Europa. «La falta de transparencia, además de los estudios guiados y parciales, nos hacen pensar que el gobierno está muy perdido o que lo tiene demasiado claro y pretende hacer el proyecto a espaldas de la ciudad», señaló. Criticó además que el Principado «ratifique la ruptura unilateral del consenso» sobre la estación intermodal. «Se nos antoja complicado no pensar que no estaba todo premeditado. Y la consecuencia es que cada nueva noticia dilata la obra».

Fondos europeos

Desde el PP, Alberto López-Asenjo consideró que la información adelantada por este diario «no viene más que a acreditar la fórmula de trabajo de un equipo de gobierno que rompe consensos y que no tiene proyectos ni planificación ni la información necesaria para poder acometer un debate serio». Con respecto a la posibilidad de recurrir al Fondo de Recuperación de la UE para financiar la obra, se preguntó si «podremos disponer de ellos en las mismas condiciones que se venían señalando, con una 'tarifa plana' de la aportación municipal de 6 millones de euros hasta 2034».

Eladio de la Concha, portavoz de Vox, consideró «un desastre la gestión del equipo de gobierno municipal en todo lo que tiene que ver con la movilidad», remarcando que «no solo rompe el consenso alcanzado respecto del plan de vías, sino que tampoco le vale el Plan de Movilidad que se tenía redactado». Y Manuel Cañete, presidente de la Federación Vecinal Urbana (FAV), señaló que «la sensación es que tratan de ganar tiempo mareando la perdiz».