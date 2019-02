La oposición reprocha que Foro considere un éxito haber cumplido la regla de gasto Urge al equipo de gobierno a facilitar los datos sobre ejecución para analizar qué partidas estuvieron por debajo de lo presupuestado IVÁN VILLAR Miércoles, 6 febrero 2019, 03:01

Los grupos de la oposición rechazaron ayer lo que consideran un discurso triunfalista por parte del equipo de gobierno tras haber cumplido en 2018 la regla de gasto, toda vez que el año pasado fue necesario aprobar un plan económico y financiero por no haberlo hecho en 2017. Criticaron además la «falta de transparencia», al no contar aún con los datos detallados sobre el gasto definitivo que se hizo en cada programa del presupuesto. Según informó el lunes el Ayuntamiento de Gijón en una nota de prensa, el global ascendió a 209,5 millones de euros, cuando la ley de estabilidad y el plan económico permitían gastar hasta 210,8 millones.

«Tendremos que ver la documentación que nos presente el equipo de gobierno para saber exactamente qué capítulos son los que se han ejecutado adecuadamente y en cuáles no se han llevado a cabo las previsiones presupuestadas», apuntó la concejala socialista Marina Pineda, quien confía en que hoy se les facilite esta información en la comisión de Hacienda. «Habrá que ver de dónde han salido los sobrantes a los que aluden», añadió, al tiempo que recordaba que el plan económico y financiero «suponía un recorte importantísimo en programas que son esenciales para la ciudadanía».

Pineda se refirió también a los 9,8 millones que se han gastado en 2018 en ayudas a la rehabilitación de fachadas, la supresión de barreras arquitectónicas y la reforma de barrios degradados, una cantidad sobre la que hizo hincapié el equipo de gobierno, al superar en más de dos millones de euros la que venía recogida en el plan financiero. «Si ese va a seguir siendo el ritmo de ejecución de estas subvenciones, y si tenemos en cuenta que según los últimos cálculos del Ayuntamiento aún quedan por pagar 60 millones, para quitarnos lo que tenemos pendiente tardaríamos aún seis o siete años, y sin conceder ninguna nueva subvención», apuntó.

El portavoz municipal del PP, Pablo González, pidió «que no nos vendan estos datos como un logro, cuando no debían de haberse pasado de gasto en 2017». Recordó que, a raíz de ese incumplimiento, «había que tomar decisiones sobre dónde meter la tijera, y el problema es que este gobierno la mete disimulando y siguiendo criterios políticos y no de ciudad. No lo ha hecho donde menos se perjudicara a los ciudadanos o a la actividad económica, sino donde creía que podía tener menos coste político, como la política inversora».

Debate sobre los ingresos

Añadió que pese a que existe un tope para el gasto «los ingresos siguen viniendo», lo que deriva en que el Ayuntamiento cuente con superávit. «Alguien tiene que decir qué hacemos con él. La ley pide dedicarlo a amortizar deuda o a inversiones financieramente sostenibles. Nosotros proponemos además bajar impuestos».

Una posición diferente la que defiende el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo. «La regla de gasto no deja de ser un disparate que solo ha servido para recortar autonomía a los ayuntamientos. Para poder atender las necesidades de la ciudad son necesarios más de los 230 millones de euros del presupuesto actual, y para eso hay que aumentar los impuestos a los que más tienen. Como el IBI para los bienes especiales y las grandes superficies. Se hizo en Oviedo, y aunque los poderosos intentaron tumbarlo, los tribunales le dieron la razón al Ayuntamiento».

Ana Castaño, de IU, lamentó no contar con información oficial sobre la ejecución de 2018, más allá del comunicado remitido a la prensa por el Ayuntamiento. «Este gobierno sigue ocultando información a la oposición, a pesar de que necesita sus votos para poder sacar adelante cualquier modificación del presupuesto», criticó. En lo que respecta a los datos, señaló que «no haber superado la regla de gasto no se puede plantear en absoluto como un éxito», y remarcó que los 1,2 millones que hubo de margen con respecto al tope establecido «podían haberse dedicado a servicios u obras que quedaron sin ejecutar». Añadió que «pese a lo que diga la alcaldesa, hubo recortes, por ejemplo en Cooperación o en las ayudas energéticas».

También el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, dijo «no entender el triunfalismo de Foro. Solo faltaba que no hubieran cumplido su propio plan financiero». Consideró que «trasladar la imagen de que se hace una buena gestión económica es tomarle el pelo a los gijoneses, porque si hubieran cumplido la regla todos los años ahora no tendríamos tantas limitaciones y se podría haber dedicado más dinero a inversiones o ayudas a fachadas».