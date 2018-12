La oposición señala el déficit de obras como el reflejo de «cuatro años perdidos» Avenida de Pablo Iglesias, cuyo proyecto de obras quedó aparcado, al igual que el de Manuel Llaneza. / D. A. Las áreas de Educación y Cultura también aglutinan buena parte de las críticas debido a los «numerosos objetivos incumplidos» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 31 diciembre 2018, 04:00

En política casi nunca existe una misma forma de ver las cosas. Las valoraciones sobre cada decisión varían según a quien se pregunte y las ideas toman formas distintas dependiendo de la ideología desde la que sean vistas. Si ayer el equipo de Foro sacaba pecho por los últimos cuatro años al mando de la ciudad, los grupos que conforman la oposición municipal no han tardado ni 24 horas en dar su versión sobre un mandato que, en esto coinciden todos, «no ha servido para mejorar la ciudad».

Las razones esgrimidas para justificar esta opinión varían según cada partido, aunque en muchos aspectos los motivos van de la mano. Las obras pendientes conforman uno de los puntos de consenso. «Foro debe hablar de otra realidad. Hay calles que llevan años esperando ser arregladas, mientras que otras están constantemente en obras porque en ellas no se actuó bien. Es el reflejo de un gobierno que se ha olvidado de los barrios», afirma la candidata del PSOE a la Alcaldía, Ana González. La socialista tampoco entiende las palabras de la alcaldesa, Carmen Moriyón, en las que se mostraba satisfecha con la gestión mediambiental realizada en la ciudad. «Se olvida por completo de lo ocurrido con la playa de San Lorenzo. No entiendo cómo se puede hablar de buena gestión. La ineficacia nunca puede ser motivo de satisfacción», apunta.

Un discurso parecido es el de Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede, quien también destaca las carencias en Educación. «No se ha construido ni una sola escuela infantil. La de Contrueces, por ejemplo, todavía no está ni licitada», argumenta. No se quedan ahí las críticas hacia la concejalía encabezada por Montserrat López. «De la Cultura poco se sabe, con un edificio como el de Tabacalera que continúa esperando a que algún proyecto se lleve a cabo», critica quien tampoco considera el plan de vías motivo suficiente para defender la gestión forista. «Tenemos nuestras dudas sobre los plazos. La realidad es que todo sigue un poco en el aire».

No obstante, Del Fueyo también encuentra algún punto positivo en estos cuatro años. «Hemos obligado a Foro a aplicar la renta social, que aunque este año se ha reducido considerablemente es algo más que reseñable», alude, satisfecho por los avances logrados en el área de la mujer y del deporte. «Es quizás lo único positivo. XSP ha demostrado que se pueden hacer políticas sociales», destacó.

La formación morada y sus acuerdos con el gobierno son precisamente una de las causas que, según el PP, explican la «deriva» en la que ve sumido el Ayuntamiento. «La buena senda económica se truncó por los pactos con XSP», insiste el portavoz popular, Pablo González, quien carga duramente contra el papel de los concejales foristas. «Su dejadez ha dado lugar a que en estos últimos años de mandato el Ayuntamiento haya estado en manos de los funcionarios, que ni son a quienes corresponde la gestión, ni tienen la culpa de la misma», señaló. Para los populares, la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) tampoco se le puede atribuir en exclusiva al equipo de gobierno. «Era casi imposible que saliese mal. Todos los partidos dejamos a un lado nuestros matices sobre el proyecto», afirma González, quien también se lamenta del desaprovechado potencial de Divertia, la empresa municipal de Turismo y Festejos.

Tampoco en lo que a política social se refiere ha estado acertado Foro a ojos de los populares, quienes vuelven a criticar la influencia de XSP en este aspecto. «La política de subsidios no es el camino a nada. Además, los datos de paro juvenil hablan por sí solos. Solo se reduce el número porque los jóvenes deciden marcharse», indica el portavoz, quien también se refiere a la anunciada regulación temporal de empleo de Arcelor para reflejar la «improvisación reinante en el gobierno». ¿Hay alguien del Ayuntamiento controlando el posible efecto que esto pueda tener en las empresas auxiliares?», cuestiona.

González, también coincide en el abandono del apartado de Educación. «Llevamos tiempo pidiendo una escuela de 0-3 años en las inmediaciones del parque tecnológico de Cabueñes», precisa.

Prórroga presupuestaria

En la bancada de Izquierda Unida, la sensación es similar a la del resto de partidos en la oposición. «Se cuentan por docenas los acuerdos plenarios que no han cumplido. Incluso algunos en los que ellos habían votado a favor. No ha sido por un motivo financiero, porque los había que no necesitaban de dinero», expone su portavoz, Aurelio Martín, para el que la aprobación del PGO es la única noticia positiva de estos cuatro años de mandato forista. «El gobierno se ha dejado llevar, no han cumplido ni sus propios objetivos. Ninguna concejalía ha brillado con luz propia», comenta.

Para Martín las obras sin acometer son otro de los puntos en los que Foro ha fallado. «Es el paradigma de la mala gestión. Nada se sabe del proyecto planteado para las avenidas de Pablo Iglesias y Manuel Llaneza», indica.

También negativo es el balance que hacen desde Ciudadanos. La formación naranja, una de las que más proposiciones ha llevado a Pleno, acusa a Foro de haber pactado «con la izquierda más radical» en referencia a los acuerdos con XSP. «Han sido cuatro años totalmente ineficaces. No hay más que atender a la prórroga presupuestaria y el estado de intervención económica en el que vive Gijón», opina el portavoz, Juan Carlos Sarasola. «Hay proyectos con cuya base estamos de acuerdo, pero que no se han llevado a cabo de la forma correcta», considera en referencia a la renta social.

Respecto al PGO, Sarasola comparte la postura de sus colegas. «Era algo que urgía aprobar y se hizo, pero ni Foro está contento con lo recogido en el proyecto. La herencia que dejan es nefasta», subraya.