Del mismo modo que uno sabe que la noche sigue al día, Pablo Blanco nunca albergó ninguna duda acerca de lo que le gustaba en ... la vida. Nació en Gijón en 1988 y desde muy pequeño estuvo familiarizado por distintas razones con el mundo del deporte. Enredado siempre entre lo que hacía y lo que planificaba hacer y buen estudiante, vio cómo la vida sorprendía aquellos días de infancia que parecían tan estables con el traslado a Madrid durante año y medio. De vuelta en Gijón para incorporarse de nuevo a su colegio, el Codema, el tiempo siguió siendo esa sucesión de días de clases, amigos y deporte. Deporte siempre, porque entre otras muchas cosas ha sido jugador de balonmano, la más intensa de sus pasiones deportivas.

Pablo Blanco es afable, y no le ha abandonado la ilusión que seguro que le viene de niño, de partidos disputados, de victorias que ensanchan el corazón y de derrotas que hacen crecer. Competitivo en el deporte, sportinguista vocacional y organizadísimo en el trabajo, le brillan los ojos con entusiasmo y con un poco de nostalgia cuando habla de sus años en el balonmano. Pero también, y sobre todo, cuando habla de la complicidad en la vida de Alba y también de sus dos hijos, a los que además de llevárselos a El Molinón en todos los partidos que puede, que para eso son socios desde que nacieron, les inculca desde siempre el deporte como algo imprescindible para vivir.

En su rostro los rasgos no parecen haber dejado del todo la adolescencia, como si un espíritu resuelto e incansable le habitara ese espacio que se escapa de la barba, los pómulos donde se refugia lo que aún pervive de chaval diligente y tenaz. También esa sencillez, presente en una sonrisa franca con la que escucha incluso cuando está hablando, interesado por todo cuanto le rodea. Tal vez esto último, esa curiosidad y esa imperiosa necesidad de comunicarse y comunicar, lo llevó a que además de la inevitable carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, estudiara también Periodismo en un doble grado en Madrid. En la mirada de Pablo Blanco habitan a partes iguales los sueños que ha sabido mantener y las realidades a las que lleva haciendo frente en su trayectoria profesional, que se concreta en la responsabilidad de la comunicación y las actividades sociales del Club Natación Santa Olaya, en su época como 'community manager' de la Agencia Estatal de la Lucha Antidopaje en el Deporte, en la docencia en la Universidad Europea de Madrid, de la que actualmente está en excedencia, y más recientemente en su trabajo primero como director de programas deportivos en el Patronato Deportivo Municipal, donde entró por oposición, y ahora como director de este organismo.

Llevar las riendas de la actividad deportiva de los gijoneses y a la vez organizar eventos y competiciones de amplia repercusión, las abundantes iniciativas privadas, de asociaciones, el interés creciente por un cada vez más amplio catálogo de posibilidades, supone enfrentarse a diario a retos, problemas y dificultades. Pero también sumar satisfacciones, como el eco que tienen las celebraciones de importantes competiciones deportivas y, sobre todo, comprobar que la práctica del deporte entre los ciudadanos se ve respaldada por equipamientos que son los responsables de muchas de las preocupaciones que ocupan el tiempo y la dedicación de Pablo Blanco y de todo el equipo del patronato.

Voluntarioso, trabajador, buen interlocutor y con una gran capacidad para la organización y la planificación, en Pablo Blanco pervive aún el niño que a pesar de su entrega sistemática, y de su buen hacer como deportista con iniciativa y garra, no tuvo nunca ningún problema en eso de ser portero cuando jugaba a fútbol, con la mirada puesta en cuidar de los sueños del equipo, y la cabeza anticipando juego, proyectando siempre.