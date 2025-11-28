El parque de la Ópera en Copenhague, la inspiración para diseñar la playa verde de Gijón

El arquitecto Eloy Calvo Carvajal (Gijón, 1977) es quien está detrás de 'Brisa Marina', la propuesta ganadora del concurso de ideas para la playa ... verde de El Rinconín y también la más votada por la ciudadanía.

Calvo explica que su diseño de un gran parque litoral, concebido como un archipiélago de islas interrelacionadas con zonas para todas las edades, toma como fuente de inspiración espacios públicos que visitó el pasado verano con su familia en Dinamarca y Suecia. «El parque de la Ópera en Copenhague –con seis jardines de diversas partes del mundo- me ha guiado bastante, aunque 'Brisa Marina' tenga una mayor mestizaje y complejidad de usos para satisfacer necesidades de todos los rangos de edades», apunta.

Eloy Calvo propone un aparcamiento para 80 vehículos, con pavimentos drenantes y arbolado de sombra, que afirma que puede servir también de zona de avituallamiento y complemento para pruebas deportivas».

Skate park y lago urbano

Destaca de su proyecto, presupuestado en 723.000 euros y que suma un skate park y un lago urbano, que «se puede afrontar por fases e ir escalando». Considera que su propuesta prima el uso de los ciudadanos a buscar un nuevo reclamo turístico y aspira a recuperar vegetación silvestre y renaturalizar esa zona.

Parque de la Ópera de Copenhague, en Dinamarca, que ha servido de fuente de inspiración para el proyecto de Eloy Calvo para El Rinconín.

Hermano de la presidenta de Fade María Calvo e hijo del desaparecido expresidente del Sporting Eloy Calvo Capellín, es quien ha diseñado todas los edificios de Construcciones San Bernardo en los últimos 23 años. Incluidas 600 viviendas en El Cerillero con sus zonas públicas y espacios verdes. La participación en concursos de ideas es reciente y de momento le va bien porque quedó primero en Gijón y segundo en otro en Avilés para un gasómetro de Arcelor.»Los concursos son una oportunidad de reflexionar sobre los espacios y pensar la escala», afirma.

Respecto a los 15.000 euros del premio que se embolsará dice que seguramente los empleará en un viaje con su mujer y su hijo.

Los arquitectos que están detrás de los dos accésits (4.000 euros) son Dora Dankowszky y César Alonso Moro, autores respectivamente de 'Mar y Montaña' y 'La 21.