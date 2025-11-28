El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El arquitecto gijonés Eloy Calvo, ganador del concurso de ideas, en la playa verde con una imagen de 'Brisa Marina'. Arnaldo García

El parque de la Ópera en Copenhague, la inspiración para diseñar la playa verde de Gijón

El arquitecto gijonés Eloy Calvo, ganador del concurso de ideas con 'Brisa Marina', destaca de su propuesta que «se puede afrontar por fases» y busca satisfacer con «su mestizaje de usos» necesidades de todos los rangos de edades de la ciudad

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:00

El arquitecto Eloy Calvo Carvajal (Gijón, 1977) es quien está detrás de 'Brisa Marina', la propuesta ganadora del concurso de ideas para la playa ... verde de El Rinconín y también la más votada por la ciudadanía.

